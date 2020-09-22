ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА АЛЕКСАНДРА АНКВАБ

Мы вынуждены вновь вернуться к ним, исходя из складывающейся в стране эпидемиологической обстановки: ежесуточно от 30 до 70 человек заболевших.

как известно, Распоряжением Президента Республики Абхазия А.Г. Бжания «Об установлении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции» с 5 октября предусмотрены незначительные ограничения.

При этом курортная сфера продолжает работать, страну посещают отдыхающие. Эта тенденция, возможно, сохранится и в октябре.

По статистике в Абхазии на 10 тысяч человек приходится 62 заболевших, на 15 обследованных 1 заболевший, смертность – 0,8% от 1590 выявленных инфицированных. Проведено 13070 исследований, исследовано 10 322 лиц.

Из общего числа выявленных заболевших на г. Сухум приходится 72%, на Гудаутский район – 12%, на Гагрский район – 6%, на Очамчырский район – 5%, на Ткуарчальский район – 2%, на Гульрыпшский район – 1% и на Гальский район – 0,6%.

Летальные исходы подтверждают очевидное обстоятельство – вирус забирает и пожилых, и молодых. На сегодняшний день зарегистрировано 13 таких случаев.

Но даже при том, что статистические данные по Абхазии могут показаться далеко не критичными, мы со всей ответственностью обязаны отнестись к положению вещей.

К этому нас понуждает целый ряд серьезных оснований. Национальная система здравоохранения, при всех усилиях министерства, при всей самоотверженности врачей, среднего и младшего медперсонала, не готова самостоятельно противостоять, если так случится, эпидемии. Mы испытываем острый дефицит специалистов-вирусологов, инфекционистов, реаниматологов и других узкопрофильных врачей. Все без исключения медикаменты республика импортирует.

Даже с учетом поддержки, которую оказывает нам министерство здравоохранения Российской Федерации, при серьезном нарастании болезни имеющихся сил может не хватить - Гудаутская центральная больница, в которой несут трудную вахту и прикомандированные врачи, медсестры из других ЦРБ, практически работает на пределе.

Уважаемые сограждане,

осень в Абхазии – традиционная пора свадебных торжеств. А тут – государство вторгается с запретами, нарушая ваши планы. Понимаем, какие эмоции эти меры могут вызвать, и приносим свои извинения, но очень надеемся на ваше понимание - все мы вместе должны сделать выбор в пользу жизни и здоровья близких.

Многие зараженные пациенты, как показывает врачебный опрос, считают именно массовые мероприятия местом своего заболевания.

К сожалению, жизни сопутствуют и печальные события. Нам свойственно лично выразить сочувствие родственникам. Так было всегда. Но сегодняшние обстоятельства – особенные. И мы обязаны думать не только об ушедших, но, прежде, о живущих, о тех, кому по беспечности можем нанести вред.

С особым вниманием следим за эпидемобстановкой в школах, детских садах. При ее ухудшении готовы принять необходимые меры по защите детей.

Уважаемые сограждане,

переломить ситуацию только ограничительными мерами невозможно.

В этой связи как председатель Координационного штаба обращаюсь к вам с настоятельной просьбой отнестись к проблеме со всей ответственностью. Соблюдайте и ограничительные меры, и элементарные требования личной гигиены – носить маски, перчатки, использовать дезинфицирующие средства. Только так мы можем минимизировать риски заболеть коронавирусом».