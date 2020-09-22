ЛЕОНИД ШУЛУМБА: НАШИ МЕРЫ ПРОДИКТОВАНЫ БЕСПОКОЙСТВОМ ЗА ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. 1 октября вступило в силу распоряжение мэра Сухума о временных правилах организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

В общественном транспорте, на видном месте, с завтрашнего дня будут расклеены памятки, которые будут призывать граждан с ответственностью и пониманием относиться к сложившейся эпидемситуации.

Леонид Шулумба отмечает, что автотранспортному предприятию экономически не выгодно, что пассажиров станет меньше. Из-за этого предприятие будет нести убытки. Но он подчеркивает, что все меры продиктованы беспокойством за здоровье граждан.

При этом он констатирует, что не все пассажиры хотят им подчиняться в период коронавируса, но в то же время есть граждане, которые сами требуют от водителей придерживаться схем рассадки пассажиров и т.д.

«Из-за пассажиров, которые не будут соблюдать правила организации пассажирских перевозок, могут пострадать водители транспортных средств. Их будут штрафовать. Граждане должны ответственнее относиться к сложившейся ситуации», - сказал Леонид Шулумба.



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.