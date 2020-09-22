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Абхазия Информ

ЛЕОНИД ШУЛУМБА: НАШИ МЕРЫ ПРОДИКТОВАНЫ БЕСПОКОЙСТВОМ ЗА ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

Новости Пятница, 02 октября 2020 16:24
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ЛЕОНИД ШУЛУМБА: НАШИ МЕРЫ ПРОДИКТОВАНЫ БЕСПОКОЙСТВОМ ЗА ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. 1 октября вступило в силу распоряжение мэра Сухума о временных правилах организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам директора сухумского АТП Леонида Шулумба, всем водителям общественного транспорта розданы предписания для соблюдения мер защиты.

В общественном транспорте, на видном месте, с завтрашнего дня будут расклеены памятки, которые будут призывать граждан с ответственностью и пониманием относиться к сложившейся эпидемситуации.

Леонид Шулумба отмечает, что автотранспортному предприятию экономически не выгодно, что пассажиров станет меньше. Из-за этого предприятие будет нести убытки. Но он подчеркивает, что все меры продиктованы беспокойством за здоровье граждан.

При этом он констатирует, что не все пассажиры хотят им подчиняться в период коронавируса, но в то же время есть граждане, которые сами требуют от водителей придерживаться схем рассадки пассажиров и т.д.

«Из-за пассажиров, которые не будут соблюдать правила организации пассажирских перевозок, могут пострадать водители транспортных средств. Их будут штрафовать. Граждане должны ответственнее относиться к сложившейся ситуации», - сказал Леонид Шулумба.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 02 октября 2020 16:26

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