ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ К НЕМЕДЛЕННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ И НАЧАЛУ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ПО НАГОРНОМУ КАРАБАХУ
Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии выступил с заявлением в связи с эскалацией напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.
В документе говорится:
«Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает крайнюю обеспокоенность резким обострением конфликта в Нагорном Карабахе.
За несколько дней боевые столкновения переросли в полномасштабную войну. Стороны активно применяют тяжелое вооружение. Жертвами становятся не только военные, но и гражданское население.
Эскалация конфликта выходит за пределы зоны вооруженного противостояния, ставя под угрозу весь регион Южного Кавказа.
Народу Абхазии близки и понятны чувства людей, переживающих в эти дни обстрелы и бомбардировки.
Призываем стороны к немедленному прекращению огня и началу цивилизованного переговорного процесса. Д
Обращаемся ко всему мировому сообществу, лидерам государств и международным организациям с просьбой содействовать урегулированию нарастающего конфликта, не допустить неоправданных жертв с обеих сторон.
Парламент Республики Абхазия готов предложить город Сухум в качестве нейтральной площадки для проведения мирных переговоров с участием парламентариев всех заинтересованных сторон».
Об этом сообщает пресс-служба Парламента.
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