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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ К НЕМЕДЛЕННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ И НАЧАЛУ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ПО НАГОРНОМУ КАРАБАХУ

Новости Пятница, 02 октября 2020 17:07
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ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ К НЕМЕДЛЕННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ И НАЧАЛУ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ПО НАГОРНОМУ КАРАБАХУ

Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии выступил с заявлением в связи с эскалацией напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В документе говорится:

«Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает крайнюю  обеспокоенность резким обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

За несколько дней боевые столкновения переросли в полномасштабную войну. Стороны активно применяют тяжелое вооружение. Жертвами становятся не только военные, но и гражданское население.

Эскалация конфликта выходит за пределы зоны вооруженного противостояния, ставя под угрозу весь регион Южного Кавказа.

Народу Абхазии близки и понятны чувства людей, переживающих в эти дни обстрелы и бомбардировки.

Призываем стороны к немедленному прекращению огня и началу цивилизованного переговорного процесса. Д

Обращаемся ко всему мировому сообществу, лидерам государств и международным организациям с просьбой  содействовать урегулированию нарастающего конфликта, не допустить неоправданных жертв с обеих сторон.

Парламент Республики Абхазия готов предложить город Сухум в качестве нейтральной площадки для проведения мирных переговоров с участием парламентариев всех заинтересованных сторон».

Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 02 октября 2020 17:16

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