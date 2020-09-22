В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Он сообщил, что план на сентябрь 2020 года 301,8 млн рублей. Фактически поступило 285,3 млн рублей. Таким образом, план выполнен на 95 %. Однако поступления в сентябре 2020 года превысили поступления аналогичного периода в 2019 году (тогда поступление за месяц составило 246, 9 млн рублей).

Министр по налогам и сборам Даур Курмазия рассказал о динамике поступлений за сентябрь 2020 года:

ремьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, министра по налогам и сборам Даура Курмазия, председателя Государственного таможенного комитета Гурама Инапшба.

П ремьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, министра по налогам и сборам Даура Курмазия, председателя Государственного таможенного комитета Гурама Инапшба.

Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. П ремьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, министра по налогам и сборам Даура Курмазия, председателя Государственного таможенного комитета Гурама Инапшба.

Курмазия также проинформировал участников совещания о налоговых поступлениях в бюджет республики за 9 месяцев 2020 года, отметив, что выполнение плана за указанный период достигло 83 % при общем плане за 9 месяцев 1 млрд 961 млн рублей.

«Фактические налоговые поступления за 9 месяцев составили 1 млрд 627 млн рублей, что на 334 млн рублей меньше запланированных показателей и на 185 млн меньше фактических поступлений за 9 месяцев 2020 года. Наибольшее отставание наблюдается в Гагрском районе. В других районах исполнение плановых показателей варьируется от 85% до 108%», – сказал Курмазия.

Он добавил, что в Гагрском районе под руководством работников центрального аппарата Министерства по налогам и сборам совместно с администрацией района проведена сплошная инвентаризация объектов предпринимательской деятельности, выявлено большое количество неучтенных объектов налогообложения, приняты меры по постановке на учет и уплаты налогов.

Итоги проделанной работы будут представлены по завершении этапа контрольных мероприятий в IV квартале.

Председатель ГТК Гурам Инапшба рассказал об итогах работы ведомства за 9 месяцев текущего года. Он отметил, что фактическое поступление таможенных платежей за 9 месяцев 2020 года составило 1 млрд 289 млн рублей при плане 1 млрд 500 млн рублей – 86% от плановых показателей. Фактические поступления по всем видам таможенных платежей за 9 месяцев 2020 года на 57 млн ( на 3%) меньше аналогичного периода в 2019 году.

Говоря о внешнеэкономической деятельности, Инапшба констатировал повышение экспорта в 2020 году и снижение количества импортируемого товара.

«Что касается товарооборота, согласно данным ГТК, его общий показатель за 9 месяцев 2020 года составил 18 млрд 297 млн рублей (9 месяцев 2019 года – 18 млн 754 млн рублей). По сравнению с данными прошлого года импорт снизился на 616 млн рублей, а данные экспорта по сравнению с планом 2020 года увеличились на 826 млн рублей», – сообщил Инапшба.

Причиной снижения фактических показателей импорта, по мнению председателя ГТК, является спад деловой активности, образовавшийся в период действия ограничительных мер.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что выполнение плана поступлений таможенных платежей варьируется от 71% до 118%. «Повышение эффективности таможенного администрирования несомненно приведет к росту собираемости и позволит улучшить итоговые показатели за год», – констатировал Делба.

Вице-премьер рассказал премьер-министру о состоянии исполнения государственного бюджета Абхазии за 9 месяцев текущего года.

Исполнение доходной части бюджета за период с января по сентябрь составило 53,6% по отношению к годовым показателям. В бюджет страны в этот период поступило 5 млрд 404 млн рублей, что на 1 млрд 315 млн рублей меньше прогнозируемых доходов.

При этом государственный бюджет не дополучил собственных доходов в сумме 676 млн рублей.

Однако доходы, зачисленные в бюджетную систему в сентябре текущего года, возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34 млн рублей.

Кроме того, Делба проинформировал о работе над проектом бюджета на 2021 год.

«Мы активно занимаемся подготовкой Государственного бюджета на 2021 года. Можно с уверенностью сказать, что бюджет будет основан на реальных прогнозах с учётом оценки исполнения бюджетов прошлых лет и влияния экономических изменений, связанных с коронавирусом. Помимо этого, расходная часть бюджета будет строиться на принципах оптимизации и эффективности бюджетных расходов», – констатировал Делба.

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.