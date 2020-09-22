 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?
сентября 28 2020

ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?

На днях 19 депутатов Парламента РА поразили общество своим человеколюбием, проголосовав за Постановление «Об объявлении…
РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ: ВРЕМЯ ПРИШЛО
сентября 16 2020
РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ: ВРЕМЯ ПРИШЛО
САИД ГЕЗЕРДАВА: ПРИКАЗ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОРЕЧИТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИНЦИПАМ И НОРМАМ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ
августа 24 2020
САИД ГЕЗЕРДАВА: ПРИКАЗ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОРЕЧИТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИНЦИПАМ И НОРМАМ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ

В мире

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Москвы попросили работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников с…
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
сентября 27 2020
АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 1590 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 02 октября 2020 17:54
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 1590 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 2 октября следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 167 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 151 человек, из них 130 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, средней степени тяжести 47, выписано 7 пациентов. 

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 25 человек. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1590 человек. Выздоровело 590 человек. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 02 октября 2020 18:01

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.