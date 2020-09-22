ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 1590 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 2 октября следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 167 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 151 человек, из них 130 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, средней степени тяжести 47, выписано 7 пациентов.
Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 25 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1590 человек. Выздоровело 590 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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