ГРУППА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВЫСТУПАЕТ ЗА ОТМЕНУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТА ОБ АМНИСТИИ И ПРИНЯТИИ ЗАКОНА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЭТОТ ППРОЦЕСС

Принятое Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия Постановление от 24 сентября 2020 года № 5017-с-VI «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года» (далее – Постановление), вызвало в обществе непонимание и серьезные сомнения в обоснованности объявления такой широкой амнистии.

В Обращении указаны все ссылками на статьи Конституции РА и Уголовного кодекса РА, которым противоречит Постановление Парламента об объявлении амнистии.

Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ . 2 октября 2020 г. группа представителей общественности Абхазии направили на имя Спикера и депутатов Народного Собрания — Парламента РА Обращение с просьбой об отмене постановления об объявлении амнистии от 24 сентября 2020 г., вызвавшее возмущение значительной части общества, а также острую полемику, как в самом Парламенте, так и в абхазских СМИ.

Данное Постановление об объявлении амнистии является девятой объявленной амнистией с 1995 года. Предыдущая амнистия была объявлена всего два года тому назад в 2018 году.

Вызывает обеспокоенность принятие Постановления не в двух чтениях, как это предусмотрено Регламентом Народного Собрания – Парламента РА, а в одном. Это лишило общественность возможности участвовать в обсуждении, выразить свое мнение относительно целесообразности объявления не в юбилейном году амнистии в ее настоящем виде. Общество серьезно озабочено возможными негативными последствия амнистии, которые могут усугубить криминогенную ситуацию в стране.

Постановление содержит ряд правовых изъянов, которые не позволяют его считать актом, соответствующим Конституции и уголовному законодательству Республики Абхазия.

Осуществление амнистии в демократическом правовом государстве не может быть произвольным и беспредельным. Реализация данного полномочия Парламента должна согласовываться с обязательствами государства по обеспечению безопасности наших граждан и обеспечению общественного порядка, которые закреплены в Конституции РА. В настоящем же Постановлении проявилась слишком широкая интерпретация конституционного полномочия Парламента без учета связанных с ним конституционных обязательств.

Есть и другие недостатки в Постановлении, которые противоречат принципу равенства перед законом, закрепленному в ст. 4 Уголовного кодекса РА.

Постановление, к сожалению, не содержит перечня преступлений, при совершении которых, амнистия не применяется ни при каких обстоятельствах. Из этого следует, что группы лиц, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, могут рассчитывать на сокращение вдвое не отбытой части наказания, а лица из той же категории, например, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г., совершившие преступления средней тяжести, такого права не имеют.

Постановление не исключает также рецидивистов из перечня лиц, к которым применяется амнистия.

Произвольно, без четких правовых оснований сформулирован круг лиц, подлежащих помилованию. В частности, такой неопределенной категорией являются резервисты – участники операции по освобождению Кодорского ущелья 2008 года.

Отсутствие четкой правовой регламентации процедуры амнистии может привести к нарушению демократических принципов, норм Конституции и уголовного законодательства РА. Необоснованно досрочное прекращение уголовной ответственности и отбывания наказания в силу амнистии может подстегнуть криминальную активность, убедить преступные сообщества в их безнаказанности и дезорганизовать деятельность правоохранительной системы РА по предупреждению преступлений.

В целях соблюдения принципов демократического государства, Конституции РА, уголовного законодательства РА, а также во избежание дискредитации такого гуманного акта, как амнистия, обращаемся к Парламенту РА с просьбой отменить Постановление от 24 сентября 2020 года № 5017-с-VI и приступить к работе над законом, регламентирующего вопросы применения амнистии в соответствии с принципами правосудия – равенство перед законом, справедливость, соразмерность и неотвратимость наказания.

Мы уверены, что принятие закона об амнистии позволит избежать в будущем разногласий по этому важному вопросу между различными ветвями власти, а также между обществом и Парламентом. Надеемся, что Народное Собрание прислушается к озабоченности общественности и незамедлительно приступит к работе по подготовке законопроекта об амнистии.

Данное обращение поддерживают:

Гумба Циза Цвижба Нодар Венедиктова Надежда Габелия Дырмит Гезердава Саид Ломия Асида Пилия Далила Инал-Ипа Арда Ладария Аида Ломия Алексей Куакуаскир Ирина Картозия Наала Керселян Диана Ахба Сария Габлия Руслан Кварчелия Лиана Акиртава Марина Амаба Эсма Квициния Розетта Барциц Индира Гарцкия Мадина Сагария Людмила Турава Элона Чкадуа Лана Цуцура Валентина Бения Лаура Лакоя Амра Широкова Майя Ануа Джамила Ардзинба Астанда Агрба Лия Ачба Люда Ардзинба Гета Джинджолия Валерий Джинджодия Мактина Кобахия Елена Гургулия Манана Торгашова Анна Бадрак Авидзба Гургулия Талико

Сбор подписей продолжается