ГРУППА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВЫСТУПАЕТ ЗА ОТМЕНУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТА ОБ АМНИСТИИ И ПРИНЯТИИ ЗАКОНА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЭТОТ ППРОЦЕСС
Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ. 2 октября 2020 г. группа представителей общественности Абхазии направили на имя Спикера и депутатов Народного Собрания — Парламента РА Обращение с просьбой об отмене постановления об объявлении амнистии от 24 сентября 2020 г., вызвавшее возмущение значительной части общества, а также острую полемику, как в самом Парламенте, так и в абхазских СМИ.
В Обращении указаны все ссылками на статьи Конституции РА и Уголовного кодекса РА, которым противоречит Постановление Парламента об объявлении амнистии.
Представители общественности, подписавшие данное Обращение, призывают граждан Республики Абхазия поддержать требование об отмене спорного постановления об амнистии.
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Спикеру Народного Собрания – Парламента РА В. Э. Кварчия
Депутатам Народного Собрания – Парламента РА
Уважаемый Валерий Эрмейович!
Уважаемые депутаты!
Принятое Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия Постановление от 24 сентября 2020 года № 5017-с-VI «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года» (далее – Постановление), вызвало в обществе непонимание и серьезные сомнения в обоснованности объявления такой широкой амнистии.
Данное Постановление об объявлении амнистии является девятой объявленной амнистией с 1995 года. Предыдущая амнистия была объявлена всего два года тому назад в 2018 году.
Вызывает обеспокоенность принятие Постановления не в двух чтениях, как это предусмотрено Регламентом Народного Собрания – Парламента РА, а в одном. Это лишило общественность возможности участвовать в обсуждении, выразить свое мнение относительно целесообразности объявления не в юбилейном году амнистии в ее настоящем виде. Общество серьезно озабочено возможными негативными последствия амнистии, которые могут усугубить криминогенную ситуацию в стране.
Постановление содержит ряд правовых изъянов, которые не позволяют его считать актом, соответствующим Конституции и уголовному законодательству Республики Абхазия.
Осуществление амнистии в демократическом правовом государстве не может быть произвольным и беспредельным. Реализация данного полномочия Парламента должна согласовываться с обязательствами государства по обеспечению безопасности наших граждан и обеспечению общественного порядка, которые закреплены в Конституции РА. В настоящем же Постановлении проявилась слишком широкая интерпретация конституционного полномочия Парламента без учета связанных с ним конституционных обязательств.
Есть и другие недостатки в Постановлении, которые противоречат принципу равенства перед законом, закрепленному в ст. 4 Уголовного кодекса РА.
Постановление, к сожалению, не содержит перечня преступлений, при совершении которых, амнистия не применяется ни при каких обстоятельствах. Из этого следует, что группы лиц, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, могут рассчитывать на сокращение вдвое не отбытой части наказания, а лица из той же категории, например, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г., совершившие преступления средней тяжести, такого права не имеют.
Постановление не исключает также рецидивистов из перечня лиц, к которым применяется амнистия.
Произвольно, без четких правовых оснований сформулирован круг лиц, подлежащих помилованию. В частности, такой неопределенной категорией являются резервисты – участники операции по освобождению Кодорского ущелья 2008 года.
Отсутствие четкой правовой регламентации процедуры амнистии может привести к нарушению демократических принципов, норм Конституции и уголовного законодательства РА. Необоснованно досрочное прекращение уголовной ответственности и отбывания наказания в силу амнистии может подстегнуть криминальную активность, убедить преступные сообщества в их безнаказанности и дезорганизовать деятельность правоохранительной системы РА по предупреждению преступлений.
В целях соблюдения принципов демократического государства, Конституции РА, уголовного законодательства РА, а также во избежание дискредитации такого гуманного акта, как амнистия, обращаемся к Парламенту РА с просьбой отменить Постановление от 24 сентября 2020 года № 5017-с-VI и приступить к работе над законом, регламентирующего вопросы применения амнистии в соответствии с принципами правосудия – равенство перед законом, справедливость, соразмерность и неотвратимость наказания.
Мы уверены, что принятие закона об амнистии позволит избежать в будущем разногласий по этому важному вопросу между различными ветвями власти, а также между обществом и Парламентом. Надеемся, что Народное Собрание прислушается к озабоченности общественности и незамедлительно приступит к работе по подготовке законопроекта об амнистии.
Данное обращение поддерживают:
- Гумба Циза
- Цвижба Нодар
- Венедиктова Надежда
- Габелия Дырмит
- Гезердава Саид
- Ломия Асида
- Пилия Далила
- Инал-Ипа Арда
- Ладария Аида
- Ломия Алексей
- Куакуаскир Ирина
- Картозия Наала
- Керселян Диана
- Ахба Сария
- Габлия Руслан
- Кварчелия Лиана
- Акиртава Марина
- Амаба Эсма
- Квициния Розетта
- Барциц Индира
- Гарцкия Мадина
- Сагария Людмила
- Турава Элона
- Чкадуа Лана
- Цуцура Валентина
- Бения Лаура
- Лакоя Амра
- Широкова Майя
- Ануа Джамила
- Ардзинба Астанда
- Агрба Лия
- Ачба Люда
- Ардзинба Гета
- Джинджолия Валерий
- Джинджодия Мактина
- Кобахия Елена
- Гургулия Манана
- Торгашова Анна
- Бадрак Авидзба
- Гургулия Талико
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