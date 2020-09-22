ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ПРОБЛЕМ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ГОСПИТАЛЯ НЕТ

«Вчера практически весь день проходило исследование большой группы пациентов, причем стационарных больных. Это значительно улучшило качество диагностики ковидоассоциированной пневмонии. Соответственно это позволит более точечно проводить все необходимые мероприятия, отслеживать динамику заболевания и др.», – сказал Цахнакия.

Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ. Запущенный на днях КТ аппарат значительно облегчил работу медиков, сказал министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия в интервью Абхазскому ТВ в сюжете о работе Гудаутского ковидгоспиталя.

Министр также сообщил, что 2 октября Минфин профинансировал проект по организации подачи кислорода в палаты реанимации, ведутся работы по закупу спецоборудования.

Проблем с лекарственными препаратами для пациентов госпиталя нет, в том числе и тем, кто помимо коронавируса болеет диабетом, гипертонией и другими заболеваниями.

Аптека больницы получает в Минздраве по заранее представленным заявкам все необходимые лекарства. Все за счет бюджета, несмотря на то, что лекарств выделяется в 2-3 раза больше, чем до заболевания ковидом.

По утвержденному графику местные врачи работают в госпитале всю неделю, затем другую неделю проводят в изоляции. Из-за роста числа заболевающих ковидом ощущается нехватка санитарок и медсестер. На призывы Минздрава помочь в работе на волонтерской основе мало кто откликнулся.

Кроме местных бригад врачей в ковидгоспитале повахтенное дежурство осуществляют 6 врачей из Башкирии.

Волонтер, студент одного из российских медвузов Астан Габлиа ежедневно работает в гудаутском госпитале в «красной зоне».

«Я нахожусь на удаленном обучении. Когда услышал, что нужна помощь, пришел и обратился к главному врачу Шамба. Он меня принял. Каждый день я в защитном комбинезоне участвую в обходе больных вместе с опытными терапевтами. Людей в больнице лежит много и персоналу на сегодняшний день очень сложно. Если люди постараются соблюдать все санэпидем нормы, то число заболевающих будет меньше. Распространяется вирус быстрее на массовых мероприятиях, если люди этого не хотят понимать, то иначе врачам нашим будет еще сложнее», – с сожалением говорит Астан Габлия.

Он призывал всех студентов и всех тех, кто имеет хоть какое-то медицинское образование, прийти и помочь врачам.

«Если кто меня слышит из них, пусть придут и помогут. Мы рады любой помощи. Есть возможность проявить себя, оказать помощь в нелегком труде медиков Гудаутского госпиталя. Я работаю с опытными терапевтами, я многому у них тоже учусь. И пока у меня есть возможность дистанционного обучения, я занимаюсь такой врачебной практикой. Работаю уже две недели», – сказал будущий врач Астан Габлия.

Скоро в госпитале на работу приступят выпускники сухумского медколледжа. Сейчас они проходят соответствующую подготовку.

Гудаутская районная больница рассчитана на 250 коек. Сейчас ведется работа по организации койко-мест в других стационарах республики.