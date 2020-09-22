Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ. Распространяемые в соцсетях текстовые, видео и аудио-сообщения о том, что в Гудаутском госпитале нет должного внимания к пациентам и отсутствуют медицинские приборы (тонометр, термометры), не соответствуют действительности. Об этом говорится в обращение руководства и коллектива Гудаутского инфекционного госпиталя по лечению коронавирусной инфекции.

«Госпиталь в должной мере оснащён медоборудованием, приборами необходимыми для лечения пациентов. Коллектив госпиталя, равно как сотрудники других медучреждений задействованых в лечении пациентов ковид-19 делают необходимое, несмотря на значительные перегрузки, превозмогая усталость.