ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА И КОЛЛЕКТИВА ГУДАУТСКОГО ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ ПО ЛЕЧЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ. Распространяемые в соцсетях текстовые, видео и аудио-сообщения о том, что в Гудаутском госпитале нет должного внимания к пациентам и отсутствуют медицинские приборы (тонометр, термометры), не соответствуют действительности. Об этом говорится в обращение руководства и коллектива Гудаутского инфекционного госпиталя по лечению коронавирусной инфекции.
«Госпиталь в должной мере оснащён медоборудованием, приборами необходимыми для лечения пациентов. Коллектив госпиталя, равно как сотрудники других медучреждений задействованых в лечении пациентов ковид-19 делают необходимое, несмотря на значительные перегрузки, превозмогая усталость.
Мы понимаем озабоченность родственников, их психоэмоциональное состояние. Однако, записать видео обращение к руководству республики, не корректное по форме и абсолютно не объективное по сути, время нашлось, а обратиться непосредственно в госпиталь, по волнующий вопросам, не сочли возможным?
Уверены, что подобного рода провокационные заявления рассчитаны на распространения панического настроения в обществе и дескридитацию авторитета медицинских работников.
Призываем Вас отнестись с понимаем и просим соблюдать санитарно-эпидемиологические правила в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в РА», – говорится в обращении медиков Гудаутского госпиталя.
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