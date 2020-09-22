БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №3 ВЕРНЕТСЯ НА УЧЕБУ 5 ОКТЯБРЯ

Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ. Из 18 начальных классов средней школы №3 г. Сухум 5 октября на учебу выйдут 15 классов, сообщает Управление образования Администрации г. Сухум.

В остальных трех классах карантин продлен до 12 октября. Также до 12 октября карантин продлевается в сухумской средней школе №4 и в трех детских садах – «Сказка», «Гунда» и «Соловей».

Ранее карантин в трех дошкольных учреждениях, СШ №4 и начальных классах СШ №3 был объявлен до 5 октября.

В третьей школе контакты между школьниками младших и старших возрастов минимальны, и поэтому заболевших среди старшеклассников не было.