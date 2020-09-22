СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНИТСЯ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ АБАЗИНСКОЙ

Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с капитальным ремонтом по Инвестпрограмме коммуникационных сетей по улице Абазинской, будет изменена схема движения транспорта, в том числе и общественного.

Этому было посвящено совещание в Городском собрании с участием главы Администрации Беслана Эшба, представителей ГАИ города.

В связи с закрытием участка дороги улицы Абазинская, переносится маршрутная линия автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, обслуживающих маршрут «Новый район-Рынок».