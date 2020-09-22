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Абхазия Информ

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНИТСЯ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ АБАЗИНСКОЙ

Новости Суббота, 03 октября 2020 18:09
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНИТСЯ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ АБАЗИНСКОЙ

Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с капитальным ремонтом по Инвестпрограмме коммуникационных сетей по улице Абазинской, будет изменена схема движения транспорта, в том числе и общественного.

Этому было посвящено совещание в Городском собрании с участием главы Администрации Беслана Эшба, представителей ГАИ города.

В связи с закрытием участка дороги улицы Абазинская, переносится маршрутная линия автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, обслуживающих маршрут «Новый район-Рынок».

С улицы Лакоба общественный транспорт будет поворачивать на улицу Аидгылара. Эта улица будет с односторонним движением до улицы Ардзинба.

Далее маршрут троллейбусов и другого общественного транспорта, который едет на Новый район, будет проходить по улице Ардзинба. Они будут заворачивать по улице Абазинской и далее поедут по нынешнему маршруту.

Мэр города отметил, что в Администрации прорабатывали различные схемы. В итоге пришли к представленному депутатам Горсобрания варианту, учитывая, что эта схема будет более комфортной для граждан.

«Идея пришла не сразу, мы прорабатывали много вариантов. Мы не хотим кому-то создавать неудобств, главное – удобство для граждан», – сказал Беслан Эшба, обращаясь к депутатам Городского собрания.

Изменения в схему движения общественного транспорта будут введены в течение октября. К этому времени будет проложена троллейбусная линия по улице Аидгылара. Ремонт коммуникационных сетей в центральной части улицы Абазинской планируется провести в течение трех месяцев.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухум.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 03 октября 2020 18:14

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