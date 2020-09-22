 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ
октября 03 2020

СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ

   Считается, что в Абхазии детям уделяется особое внимание - их лелеют, любят, создают все…
ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?
сентября 28 2020
ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?
РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ: ВРЕМЯ ПРИШЛО
сентября 16 2020
РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ: ВРЕМЯ ПРИШЛО

В мире

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Москвы попросили работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников с…
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
сентября 27 2020
АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 69 ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСОМ

Новости Суббота, 03 октября 2020 18:45
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 69 ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 209 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 155 человек, из них 139 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 47, выписано 12 пациентов. 

3 октября в Гудаутском госпитале скончалась ковид положительная пациентка, 1960 года рождения, поступившая в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 1 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии. Несмотря на всю проводимую терапию, 3 октября пациентка скончалась от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У женщины были тяжелые  сопутствующие соматические заболевания .  

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1659 человек. Выздоровело 602 человека, 13 летальных случаев. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Суббота, 03 октября 2020 18:51

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНИТСЯ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ АБАЗИНСКОЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.