ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 69 ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 209 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 155 человек, из них 139 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 47, выписано 12 пациентов.