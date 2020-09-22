ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 69 ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 3 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 209 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 155 человек, из них 139 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 47, выписано 12 пациентов.
3 октября в Гудаутском госпитале скончалась ковид положительная пациентка, 1960 года рождения, поступившая в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 1 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии. Несмотря на всю проводимую терапию, 3 октября пациентка скончалась от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У женщины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания .
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1659 человек. Выздоровело 602 человека, 13 летальных случаев.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от
- СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНИТСЯ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ АБАЗИНСКОЙ
- БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №3 ВЕРНЕТСЯ НА УЧЕБУ 5 ОКТЯБРЯ
- ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА И КОЛЛЕКТИВА ГУДАУТСКОГО ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ ПО ЛЕЧЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
- СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ
- ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ПРОБЛЕМ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ГОСПИТАЛЯ НЕТ