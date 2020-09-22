АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ СОЗДАЕТ ОРГКОМИТЕТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НАРОДУ АРЦАХА
Сухум. 5 октября 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии будет создан оргкомитет для координации действий на базе Армянской общины Абхазии по оказанию помощи народу Нагорного Карабаха (Арцаха).Об этом сообщается на странице армянской общины в соцсети Фейсбук.
Армянская община Абхазии продолжает сбор средств в поддержку народа НКР. О начале гуманитарной акции в поддержку народа Арцаха заявил герой Абхазии, председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян 1октября на Совете общины в Сухуме
«Мы пытаемся оказать помощь Арцаху в этой сложной ситуации», - сказал член Совета Армянской общины Абхазии Сурен Керселян. Он сообщил, что инициатива сбора средств принадлежит гражданам, которые обратились к руководству общины. В связи с этим было принято решение о создании оргкомитета по координации действий.
Встречи актива армянских общин проходят и в других районах Абхазии. Люди выражают обеспокоенность эскалацией конфликта и готовность оказать поддержку народу Арцаха.
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