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Абхазия Информ

АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ СОЗДАЕТ ОРГКОМИТЕТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НАРОДУ АРЦАХА

Новости Понедельник, 05 октября 2020 11:08
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АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ СОЗДАЕТ ОРГКОМИТЕТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НАРОДУ АРЦАХА

Сухум. 5 октября 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии будет создан оргкомитет для координации действий на базе Армянской общины Абхазии по оказанию помощи народу Нагорного Карабаха (Арцаха).Об этом сообщается на странице армянской общины в соцсети Фейсбук.

Армянская община Абхазии продолжает сбор средств в поддержку народа НКР. О начале гуманитарной акции в поддержку народа Арцаха заявил герой Абхазии, председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян 1октября на Совете общины в Сухуме

«Армяне Абхазии не могли остаться безучастными к событиям, которые происходят в Арцахе», -   заявил председатель Армянской общины Сухумского района Карен Папазян на встрече актива Армянской общины Абхазии с жителями села Нижняя Яштуха Сухумского района.

«Мы пытаемся оказать помощь Арцаху в этой сложной ситуации», - сказал член Совета Армянской общины Абхазии Сурен Керселян. Он сообщил, что инициатива сбора средств принадлежит гражданам, которые обратились к руководству общины. В связи с этим было принято решение о создании оргкомитета по координации действий.

Встречи актива армянских общин проходят и в других районах Абхазии. Люди выражают обеспокоенность эскалацией конфликта и готовность оказать поддержку народу Арцаха.

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