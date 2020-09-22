ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИБЫЛА В ДАМАСК
Сухум. 5 октября 2020. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия, возглавляемая руководителем Администрации президента Республики Абхазия Алхасом Квициния, прибыла в Дамаск вечером 4 октября.
В состав делегации также вошли заместитель руководителя Администрации президента Каджая З.Ф., депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Джинджолия О. К., министр иностранных дел Кове Д.В., статс-секретарь, замминистра обороны Пилия Н.И, начальник департамента Ближнего Востока и Африки МИД Абхазии Алшундба И.З., президент Торгово-промышленной палаты Мерцхулава Т.В., вице-президент ТПП Гагулия А.Г., председатель совета КБ «Амра-Банк» Чалмаз М.Р.
Визит делегации приурочен к торжественному открытию Посольства Республики Абхазия, намеченном на 6 октября. В рамках визита планируется ряд двусторонних встреч с руководством и правительством Сирии.
Об этом сообщает МИД РА.
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