НА 4 ОКТЯБРЯ В АБХАЗИИ 1716 ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 5 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 4 октября следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 248 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 57 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 145 человек, из них 127 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 55, выписано 19 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1716 человек. Выздоровел 621 человек, 13 летальных случаев.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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