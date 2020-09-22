НА 4 ОКТЯБРЯ В АБХАЗИИ 1716 ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 5 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 4 октября следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 248 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 57 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 145 человек, из них 127 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 55, выписано 19 пациентов.