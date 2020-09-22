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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Понедельник, 05 октября 2020 16:29
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 5 октября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с руководством Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, руководителями районных Ассоциаций инвалидов, ветеранами войны. 

На встрече речь шла о принципах работы Фонда, деятельности Ассоциаций в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов войны.

Поднимались проблемные вопросы – обеспечение инвалидов войны медикаментами, оказание льготных услуг в сфере здравоохранения и другие актуальные темы по социальным обязательствам государства перед ними.

Ассоциациям инвалидов в районах будут переданы материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности как Фонда, так и Ассоциаций, после чего состоится очередная встреча с премьер-министром.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 05 октября 2020 16:46

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