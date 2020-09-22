АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На встрече речь шла о принципах работы Фонда, деятельности Ассоциаций в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов войны.

Поднимались проблемные вопросы – обеспечение инвалидов войны медикаментами, оказание льготных услуг в сфере здравоохранения и другие актуальные темы по социальным обязательствам государства перед ними.

Ассоциациям инвалидов в районах будут переданы материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности как Фонда, так и Ассоциаций, после чего состоится очередная встреча с премьер-министром.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.