ПРЕЗИДЕНТ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШАР АЛЬ-АСАД ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 5 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял делегацию Республики Абхазия, возглавляемую Алхасом Квициния в своей резиденции в Дамаске.
На встрече также присутствовали заместитель руководителя Администрации президента РА Каджая З.Ф., министр иностранных дел Кове Д.В., посол Абхазии в САР Хутаба Б.Р. и депутат Народного Собрания – Парламента Джинджолия О. К.
Башар аль-Асад поприветствовал членов делегации и пожелал мира и процветания всему абхазскому народу. Он выразил желание Сирийской Арабской Республики развивать взаимоотношения с Республикой Абхазия и подчеркнул уверенность в том, что открытие посольства Республики Абхазия в САР придаст импульс развитию межгосударственных отношений.
Алхас Квициния выразил благодарность от лица президента Республики Абхазия Аслана Бжания в адрес президента Сирийской Арабской Республики за прием делегации и за усилия по укреплению отношений между республиками, а также пригласил президента Сирийской Арабской Республики посетить Абхазию в любое удобное для него время.
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