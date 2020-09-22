ПРЕЗИДЕНТ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШАР АЛЬ-АСАД ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

На встрече также присутствовали заместитель руководителя Администрации президента РА Каджая З.Ф., министр иностранных дел Кове Д.В., посол Абхазии в САР Хутаба Б.Р. и депутат Народного Собрания – Парламента Джинджолия О. К.

Башар аль-Асад поприветствовал членов делегации и пожелал мира и процветания всему абхазскому народу. Он выразил желание Сирийской Арабской Республики развивать взаимоотношения с Республикой Абхазия и подчеркнул уверенность в том, что открытие посольства Республики Абхазия в САР придаст импульс развитию межгосударственных отношений.

Алхас Квициния выразил благодарность от лица президента Республики Абхазия Аслана Бжания в адрес президента Сирийской Арабской Республики за прием делегации и за усилия по укреплению отношений между республиками, а также пригласил президента Сирийской Арабской Республики посетить Абхазию в любое удобное для него время.