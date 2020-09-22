ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 49 ЧЕЛОВЕК

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 192 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 49 из них.

Сухум. 5 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 5 октября следующая.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 138 человек, из них 117 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, средней степени тяжести 46, выписано 19 пациентов.

4 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид положительный пациент, 1947 года рождения, поступивший в стационар Гудаутской ЦРБ 23 сентября с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимую терапию, состояние больного ухудшалось, и он был переведен на аппарат ИВЛ, однако 4 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания сердечной и легочной системы.

5 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид положительный пациент, возраста 64 лет, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ за 40 минут до смерти сентября с тяжелой дыхательной и сердечнососудистой недостаточностью на фоне тотальной двусторонней полисегментарной пневмонии. Больной немедленно был вскоре подключен к ИВЛ, однако, несмотря на все проводимые реанимационные мероприятия, мужчина вскоре скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1765 человек. Выздоровело 640 человек, 15 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.