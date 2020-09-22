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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ С РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 05 октября 2020 18:16
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ С РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 5 октября 2020. Абхазия-Информ. По инициативе депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в рамках еженедельного рабочего совещания состоялась встреча с министром здравоохранения Абхазии Тамазом Цахнакия и главным санитарным врачом Людмилой Скорик.

На встрече обсуждались вопросы распространения коронавирусной инфекции в Абхазии.

Спикер Валерий Кварчия выразил общую обеспокоенность ростом числа больных COVID-19, и желание парламентариев знать реальные возможности и потребности государства в борьбе с эпидемией.

Министр представил статистические данные о количестве выявленных заболевших коронавирусом и подробно рассказал о проблемах и первоочередных задачах, стоящих перед Министерством здравоохранения.

В частности, он проинформировал о планируемой организации койко-мест в отдельных стационарах Сухума, Гагры, Ткуарчала и Гала для заболевших коронавирусом.

«В случае значительного увеличения общей численности заболевших и тяжелобольных, мы пойдем по пути использования всего больничного фонда, как это было в других странах», – сказал Тамаз Цахнакия.

«У нас дефицит врачей, среднего и младшего медицинского персонала, многие медработники болеют. И мы благодарны российским коллегам, которые отдельными вахтовыми бригадами прибывают в Абхазию и выручают нас в столь сложной ситуации», – подчеркнул министр в своем выступлении.

Освещая ряд острых технических вопросов, Тамаз Цахнакия обратил внимание депутатов на работу, связанную с централизованным обеспечением кислородом палат в Гудаутском ковидном госпитале, которую планируется завершить в течение ближайших трех недель.

«Помимо лекарственных средств, вопрос кислорода является ключевым в работе Гудаутского госпиталя» – сказал, обращаясь к министру, председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов война Алхас Джинджолия.

Отвечая на вопросы депутатов и замечания об очередях в пунктах сдачи ПЦР-теста, о выдаче результатов анализов, об информационной работе «горячей линии», Тамаз Цахнакия рассказал о маршрутизации больных с новой коронавирусной инфекцией, которую разработал Минздрав.

В связи с этим он отметил большой спрос на проведение ПЦР-теста притом, что в настоящее время лабораторные мощности позволяют сделать в день только 200–250 анализов.

Главный санитарный врач Людмила Скорик подробно проинформировала участников встречи о работе в лаборатории санитарно-эпидемиологической службы, где проводится диагностика на наличие коронавирусной инфекции.

Она обратила внимание, что в Абхазии на сегодняшний день действует только одна лаборатория, соответствующая второму уровню инфекционной опасности, к которому относится и COVID-19, но забор биоматериала производится в лечебной сети по всех районах республики.

При этом Людмила Скорик сказала, что в связи с увеличением штатного расписания и дополнительного финансирования работы санитарно-эпидемиологической службы в ближайшее время возможности лабораторных исследований на COVID-19 возрастут в два раза, но на сегодняшний день остро стоит и требует незамедлительного решения вопрос бесперебойного электроснабжения Сухумской лаборатории.

По просьбе депутатов, Тамаз Цахнакия также представил отдельные цифры материальных затрат на лечение пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией разной степени тяжести и подчеркнул, что в Гудаутском ковидном госпитале все приобретается за счет государства.

Министр и Людмила Скорик считают главными причинами резкого распространения коронавирусной инфекции на территории Республики несоблюдение рекомендаций по проведению разного рода массовых мероприятий, в том числе свадеб и похорон, невыполнение санитарных требований на предприятиях торговли и отсутствие контроля.

В ходе встречи было предложено вернуться к мерам, которые были предприняты и действовали в апреле текущего года.

Многие депутаты сказали, что поддержат Министерство здравоохранения если оно обратится к исполнительной власти и с более жесткими рекомендациями.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 05 октября 2020 18:29

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