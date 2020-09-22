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Абхазия Информ

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАГРАНПАСПОРТА

Новости Вторник, 06 октября 2020 09:13
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Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Абхазии консульский отдел Посольства России временно ограничивает прием посетителей. Об этом говориться в сообщении Посольства на его странице в социальной сети facedook.

С  12 октября по 6 ноября будет производиться исключительно выдача готовых заграничных паспортов (как пятилетних, так и десятилетних). 

Другие консульские услуги оказываться не будут.

Справки по срочным вопросам можно получить по тел.: +7 840 226 03 91 или по эл. почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 06 октября 2020 09:17

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