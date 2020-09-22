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Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО ТПП АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Новости Вторник, 06 октября 2020 09:24
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РУКОВОДСТВО ТПП АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия, возглавляемая руководителем Администрации президента Алхасом Квициния находится с официальным визитом в Сирийской Арабской Республике.

В составе правительственной  делегации – заместитель руководителя Администрации Зураб Каджая, министр иностранных дел Даур  Кове депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии Омар Джинджолия, статс-секретарь, замминистра обороны Нодар Пилия, президент и вице-президент  Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава и Астамур Гагулия и председатель совета КБ «Амра-Банк» Михаил Чалмаз. 

Визит приурочен к торжественному открытию Посольства Республики Абхазия в Дамаске.

5 октября, в рамках программы пребывания в Сирии, состоялась официальная встреча Тамилы Мерцхулава и Астамура Гагулия с вице-президентом Промышленной палаты Дамаска г-ом Луаи Нехлави.

Затем президент и вице-президент ТПП РА посетили Дамасский единый ремесленный комплекс, в котором находится помещение выделенное Торгово-промышленной палате Абхазии в рамках достигнутых официальных соглашений под Торговый Дом Абхазии. 

Тамилу Мерцхулава и Астамура Гагулия встретили: председатель Генерального Союза ремесленников Сирии г-н Нажи Аль Хадуа, председатель «Федерации ассоциаций ремесленников Дамаска» г-н Исам Альзейбак, а также члены правления Дамасского единого ремесленного комплекса и ремесленники Сирии.

Гостям из Абхазии был организован торжественный прием с участием певцов и музыкантов, центрального телевидения и других СМИ.

В рамках достигнутых договоренностей руководству Торгово-промышленной палаты Абхазии вручили официальный документ на право пользования помещением торгового Дома РА.

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Во время встреч с сирийскими коллегами обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества на долгосрочной основе, развитие экспортно-импортных операций, в целях увеличения товарооборота между Абхазией и САР.  

Председатель  «Федерации ассоциаций ремесленников Дамаска» г-н Исам Альзейбак, от имени предпринимателей Сирии, обратился с  просьбой к Тамиле Мерцхулава, посодействовать в открытии сирийского Торгового дома в Абхазии и организации ярмарки продукции сирийских экспортеров в 2021 году. 

В свою очередь, президент ТПП Абхазии выразила готовность оказывать максимальную поддержку предпринимательскому сообществу САР, для расширения сотрудничества с абхазскими предпринимателями.

На встречах обсуждался вопрос возможных поставок абхазской продукции в Сирию и сирийской продукции в Абхазию. 

Во время встреч с сирийскими коллегами, которые проходили в тёплой и дружественной обстановке, руководство ТПП Абхазии сопровождал представитель палаты в Сирии г-н Низар Альджаббан. 

Сегодня Тамила Мерцхулава и Астамур Гагулия примут участие в церемонии торжественного открытия Посольства Абхазии в Сирийской Арабской Республике.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 06 октября 2020 10:06

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