РУКОВОДСТВО ТПП АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Визит приурочен к торжественному открытию Посольства Республики Абхазия в Дамаске.

В составе правительственной делегации – заместитель руководителя Администрации Зураб Каджая, министр иностранных дел Даур Кове депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии Омар Джинджолия, статс-секретарь, замминистра обороны Нодар Пилия, президент и вице-президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава и Астамур Гагулия и председатель совета КБ «Амра-Банк» Михаил Чалмаз.

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия, возглавляемая руководителем Администрации президента Алхасом Квициния находится с официальным визитом в Сирийской Арабской Республике.

5 октября, в рамках программы пребывания в Сирии, состоялась официальная встреча Тамилы Мерцхулава и Астамура Гагулия с вице-президентом Промышленной палаты Дамаска г-ом Луаи Нехлави.

Затем президент и вице-президент ТПП РА посетили Дамасский единый ремесленный комплекс, в котором находится помещение выделенное Торгово-промышленной палате Абхазии в рамках достигнутых официальных соглашений под Торговый Дом Абхазии.

Тамилу Мерцхулава и Астамура Гагулия встретили: председатель Генерального Союза ремесленников Сирии г-н Нажи Аль Хадуа, председатель «Федерации ассоциаций ремесленников Дамаска» г-н Исам Альзейбак, а также члены правления Дамасского единого ремесленного комплекса и ремесленники Сирии.

Гостям из Абхазии был организован торжественный прием с участием певцов и музыкантов, центрального телевидения и других СМИ.

В рамках достигнутых договоренностей руководству Торгово-промышленной палаты Абхазии вручили официальный документ на право пользования помещением торгового Дома РА.

Во время встреч с сирийскими коллегами обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества на долгосрочной основе, развитие экспортно-импортных операций, в целях увеличения товарооборота между Абхазией и САР.

Председатель «Федерации ассоциаций ремесленников Дамаска» г-н Исам Альзейбак, от имени предпринимателей Сирии, обратился с просьбой к Тамиле Мерцхулава, посодействовать в открытии сирийского Торгового дома в Абхазии и организации ярмарки продукции сирийских экспортеров в 2021 году.

В свою очередь, президент ТПП Абхазии выразила готовность оказывать максимальную поддержку предпринимательскому сообществу САР, для расширения сотрудничества с абхазскими предпринимателями.

На встречах обсуждался вопрос возможных поставок абхазской продукции в Сирию и сирийской продукции в Абхазию.

Во время встреч с сирийскими коллегами, которые проходили в тёплой и дружественной обстановке, руководство ТПП Абхазии сопровождал представитель палаты в Сирии г-н Низар Альджаббан.

Сегодня Тамила Мерцхулава и Астамур Гагулия примут участие в церемонии торжественного открытия Посольства Абхазии в Сирийской Арабской Республике.