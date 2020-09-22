ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ НА МАГАЗИН «ГУМИСТА»
Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. По факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, имевшего место 05.10.2020 г. по ул. Аиааира в торговом помещении магазина «Гумиста», следственным отделом УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело.
Принятыми оперативными мерами сотрудниками уголовного розыска в тот же день обнаружен автомобиль, на котором скрылись преступники.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению продолжаются.
Об этом сообщает сайт МВД РА.
Последнее от
- ЭТО УЖЕ СМЕШНО!
- УСТАНОВЛЕНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ПОХИЩЕНИИ ЖИТЕЛЯ ГАЛСКОГО РАЙОНА
- РУКОВОДСТВО ТПП АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
- ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАГРАНПАСПОРТА
- В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ С РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В АБХАЗИИ