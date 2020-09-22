УСТАНОВЛЕНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ПОХИЩЕНИИ ЖИТЕЛЯ ГАЛСКОГО РАЙОНА
Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. В ходе следственно-оперативных мероприятий, проводимых в рамках расследования уголовного дела, возбужденного прокуратурой Галского района по факту похищения гражданина Соселия Д. Д., имевшего место 5 сентября в с. Речх Ткуарчалского района, сотрудниками подразделений уголовного розыска МВД совместно с СГБ РА установлены подозреваемые в совершении данного преступления.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» и «ж» ч. 2 ст. 119, ч.1 ст. 217, ч. 3 ст. 159 УК РА объявлен в розыск Харчилава Омари Нодариевич 1962 г.р. уроженец с. Дихазурга Гальского района Абхазской АССР. По оперативным данным Харчилава О. Н. является лидером преступной группы, занимавшейся тяжкими и особо тяжкими преступлениями на территории Галского района, в числе которых разбой и похищения граждан с целью выкупа, участие в террористических актах в отношении правоохранительных органов Абхазии, а так же обеспечение контрабандной деятельности через абхазо-грузинскую границу.
Установлены и объявлены в розыск еще двое подозреваемых – члены преступной группы. Сын Омари Харчилава – Харчилава Малхази Омарович 1987 г.р. и житель с. Хяцха Галского района Аблотия Бадри Гивиевич 1976 г.р.. Данные еще двоих фигурантов по уголовному делу в интересах следствия пока не разглашаются.
Потерпевший Соселия Д. Д. был освобожден вечером 23 сентября.
Об этом сообщает сайт МВД РА.
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