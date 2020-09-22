ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ЦСИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ

С 1977 по 1982 год обучался на факультете иностранных языков Харьковского государственного университета им. В. Н. Каразина .

Вячеслав Андреевич Чирикба родился 17 марта 1959 года в городе Гагра.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Указ о назначении Вячеслава Чирикба директором Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия.

С 1982 по 1986 год обучался в аспирантуре Института языкознания АН СССР в Москве.

С 1986 по 1991 год работал научным сотрудником в секторе кавказских языков Института языкознания АН СССР.

С 1991 по 1996 год — докторант Института сравнительной и описательной лингвистики Лейденского университета, по окончании которого защитил докторскую диссертацию «Общезападнокавказский язык. Реконструкция его фонологической системы и части его лексикона и морфологии».

С 1996 по 1997 годы был приглашенным исследователем в Королевском Институте международных отношений «Клингендал», Гаага, Нидерланды. Тема исследования: «Грузино-абхазский конфликт».

С 2000 по 2004 год — исполнитель постдокторального научного проекта «Грамматика садзского диалекта абхазского языка», преподаватель кавказских языков в Институте сравнительной и описательной лингвистики Лейденского университета.



С 2005 по 2006 год работал преподавателем кавказских языков, отделение ассириологии Лейденского университета (Лейден, Нидерланды).

Работал заведующим Отделом политологии и конфликтологии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа. Заведующий Отделом геополитики Центра Стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия. Ведущий научный сотрудник сектора кавказских языков Института языкознания Российской Академии Наук.

С 2007 по 2008 год — советник президента Республики Абхазия по внешней политике. С 2008 по 2011 годы — заместитель Главы Администрации Президента Республики Абхазия.

Основатель и председатель гуманитарного фонда «Международный Центр Информации и Документации по Абхазии». 2005 — член исполнительного комитета Организации Непредставленных Народов (ОНН/UNPO) (Гаага, Нидерланды). 1998-2001 — редактор электронного «Абхазского бюллетеня» (Гаага, Нидерланды). 1994-1995 — издатель и со-редактор журнала «Кавказское Ревю» («Caucasian Review», Лейден, Нидерланды). 1989-1990 — редактор газеты «Алашара» абхазского общества «Нартаа» (Москва). 1993-1998 — полномочный Представитель Республики Абхазия в странах Западной Европы. 1993-1994 — член делегации Абхазии на переговорах между Грузией и Абхазией под эгидой ООН в Женеве.

11 октября 2011 года указом президента республики Абхазия назначен министром иностранных дел Абхазии.



20 сентября 2016 года подал в отставку, мотивировав это тем, что не видит для себя «возможности в создавшихся условиях продолжать работу в качестве Министра иностранных дел Республики Абхазия»[2].

Член Европейского Общества Кавказоведов (SCE). Член международной Ассоциации по Изучению языков в Праистории (ASLIP). Член Европейского Лингвистического Общества (Societas Linguistica Europaea). Зам. Редактора «Вестник АНА Академии наук Абхазии» (серия гуманитарных наук), Сухум. Член редакционной коллегии научной серии «Языки Кавказа» издательства Language Science Press (Германия).

Глава делегации Республики Абхазия на международных Женевских Дискуссиях по безопасности в Закавказье (2008-2016). Председатель Комиссии по реализации Государственной Программы развития абхазского языка.

Преподаватель Абхазского государственного университета. Читаемые курсы: «Введение в кавказское языкознание»; «Абхазская фонология»; «Убыхский язык»; «Адыгейский язык» (Филологический факультет), «Абхазия в системе международных отношений»; «Региональные подсистемы международных отношений» (Кафедра международных отношений, исторический факультет).