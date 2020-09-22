ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С 28-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРЫ

«Поздравляю жителей Гагрского района и всех граждан Абхазии с Днем освобождения Гагры от грузинских агрессоров.

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Гагрского района и всех граждан Абхазии с 28-летием освобождения Гагры от грузинских оккупантов.

6 октября 1992 года абхазские ополченцы одержали Победу, сыгравшую знаковую роль в освобождении всей территории Абхазии от оккупантов. Победу, имевшую не только военное, но и огромное моральное значение.

Под контроль была взята вся западная часть Абхазии, что дало возможность решать важные задачи военного и гуманитарного характера.

Противник, который многократно превосходил в живой силе и технике, не смог устоять перед натиском жаждущих освободить родную землю абхазских ополченцев.



В День освобождения Гагры и Гагрского района мы вспоминаем бойцов, отдавших свои жизни за свободу Родины. Вечная слава Героям-защитникам Отечества.



Дорогие жители Гагрского района, желаю вам здоровья и благополучия, мира и процветания вашему району и всей Абхазии!»

Об этом сообщает сайт главы государства.