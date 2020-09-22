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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С 28-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРЫ

Новости Вторник, 06 октября 2020 13:03
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С 28-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРЫ

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Гагрского района и всех граждан Абхазии с 28-летием освобождения Гагры от грузинских оккупантов. 

В поздравлении главы государства говорится: 

«Поздравляю жителей Гагрского района и всех граждан Абхазии с Днем освобождения Гагры от грузинских агрессоров. 

6 октября 1992 года абхазские ополченцы одержали  Победу, сыгравшую знаковую роль в освобождении всей территории Абхазии  от оккупантов. Победу, имевшую не только военное, но и огромное моральное значение. 

Под контроль была взята вся западная часть Абхазии, что дало возможность решать важные задачи военного и гуманитарного характера.   

Противник, который многократно превосходил в живой силе и технике, не смог устоять перед натиском жаждущих освободить родную землю абхазских ополченцев. 

В День освобождения Гагры и Гагрского района  мы вспоминаем бойцов, отдавших свои жизни за свободу Родины. Вечная слава Героям-защитникам Отечества.

Дорогие жители Гагрского района, желаю вам здоровья и благополучия, мира и процветания вашему району и всей Абхазии!»

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 06 октября 2020 13:09

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