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Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ СИРИИ ХУСЕЙНОМ АРНУСОМ

Новости Вторник, 06 октября 2020 13:13
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АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ СИРИИ ХУСЕЙНОМ АРНУСОМ

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. В Дамаске состоялась встреча делегации Республики Абхазия,  возглавляемой Алхасом Квициния, с председателем Совета министров Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнусом. 

Председатель Совета министров САР подчеркнул, что между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой уже подписан Договор о дружбе и сотрудничестве, а также есть соглашение о беспошлинной торговле, что является хорошим фундаментом для развития двусторонних отношений в экономическом и торговом плане. Он также заявил, что сирийская сторона уже подготовила свой список членов совместной абхазо-сирийской комиссии по торговому, экономическому научному, культурному и туристическому сотрудничеству.

Алхас Квициния отметил, что абхазская сторона также готова представить свой состав комиссии, для скорейшей активизации продуктивной деятельности данной межправительственной комиссии на благо двум государствам.

В свою очередь, Хуссейн Арнус  заверил главу абхазской делегации, что Сирия будет активно содействовать Республике Абхазия в установлении дипломатических отношений с дружественными ей странами. Также, по его словам, Сирия надеется на активное сотрудничество в сфере экономики.

Об этом сообщает сайт МИД РА.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 06 октября 2020 13:16

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