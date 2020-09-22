АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ СИРИИ ХУСЕЙНОМ АРНУСОМ
Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. В Дамаске состоялась встреча делегации Республики Абхазия, возглавляемой Алхасом Квициния, с председателем Совета министров Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнусом.
Председатель Совета министров САР подчеркнул, что между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой уже подписан Договор о дружбе и сотрудничестве, а также есть соглашение о беспошлинной торговле, что является хорошим фундаментом для развития двусторонних отношений в экономическом и торговом плане. Он также заявил, что сирийская сторона уже подготовила свой список членов совместной абхазо-сирийской комиссии по торговому, экономическому научному, культурному и туристическому сотрудничеству.
Алхас Квициния отметил, что абхазская сторона также готова представить свой состав комиссии, для скорейшей активизации продуктивной деятельности данной межправительственной комиссии на благо двум государствам.
В свою очередь, Хуссейн Арнус заверил главу абхазской делегации, что Сирия будет активно содействовать Республике Абхазия в установлении дипломатических отношений с дружественными ей странами. Также, по его словам, Сирия надеется на активное сотрудничество в сфере экономики.
Об этом сообщает сайт МИД РА.
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