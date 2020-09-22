В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ИЗ-ЗА КОРОНОВИРУСА ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии переходит на новый режим работы, в соответствии с рекомендациями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19). Об этом сообщила Эльвира Арсалия на странице в соцсети facebook.

Теперь желающие посетить выставку допускаются в Центральный выставочный зал СХ РА только при наличии гигиенической маски. В одном зале СХ допустимо одновременное присутствие в одном зале не более 15 человек, с обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 - 2 м.

Не допускается прием туристско-экскурсионных групп до снятия всех ограничительных мероприятий.

Дирекция зала обращается с просьбой ко всем, воздержаться от посещения выставок при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, в том числе пользоваться санитайзерами.