В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ИЗ-ЗА КОРОНОВИРУСА ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии переходит на новый режим работы, в соответствии с рекомендациями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19). Об этом сообщила Эльвира Арсалия на странице в соцсети facebook.
Теперь желающие посетить выставку допускаются в Центральный выставочный зал СХ РА только при наличии гигиенической маски. В одном зале СХ допустимо одновременное присутствие в одном зале не более 15 человек, с обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 - 2 м.
Не допускается прием туристско-экскурсионных групп до снятия всех ограничительных мероприятий.
Дирекция зала обращается с просьбой ко всем, воздержаться от посещения выставок при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, в том числе пользоваться санитайзерами.
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