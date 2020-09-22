КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ В СУХУМЕ ПО УЛ. ЗВАНБА 9, ПРОДОЛЖИТ СВОЮ РАБОТУ
Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. Режим работы абхазского консультационного пункта по адресу Сухум, ул. Званба 9, кабинет 109 не изменяется и оформление документов на российский загранпаспорт будет продолжено.
Об этом сообщают сотрудники консультационного пункта.
В тоже время, в связи с ограничениями приема документов вводимыми с 12 октября консульским отделом Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, график переноса записи на подачу готовых заявлений в Посольство, будет опубликован после согласования с Посольством России в Абхазии.
Ранее консульский отдел Посольства России сообщил, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Абхазии, он временно ограничивает прием посетителей.
С 12 октября по 6 ноября будет производиться исключительно выдача готовых заграничных паспортов (как пятилетних, так и десятилетних).
Другие консульские услуги оказываться не будут.
Последнее от
- АСЛАН БЖАНИЯ: ОТКРЫТИЕ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ
- В ДАМАСКЕ ОТКРЫЛОСЬ ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ИЗ-ЗА КОРОНОВИРУСА ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
- АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ СИРИИ ХУСЕЙНОМ АРНУСОМ
- ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С 28-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРЫ