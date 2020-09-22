В ДАМАСКЕ ОТКРЫЛОСЬ ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. В Дамаске состоялось торжественное открытие Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. В церемонии приняли участие заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валид аль Муаллем, заместитель министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Айман Сусан, аккредитованные в Сирии послы Российской Федерации, Венесуэлы и Кубы.

Открывая мероприятие, посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба отметил богатую многолетнюю историю взаимоотношений Сирийской Арабской Республики и Республики Абхазия.

«Наша диаспора в Сирии на протяжении веков принимала участие в развитии сирийского государства и в обеспечении обороны и безопасности страны. Благодаря общим усилиям мы и впредь будем поддерживать, и развивать эти взаимоотношения», – подчеркнул посол.

В своей приветственной речи руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициния отметил: «29 июля 2020 года было учреждено Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. Это стало историческим событием и важным шагом в развитии отношений между двумя государствами. Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества».

«Важно подчеркнуть, что Республика Абхазия для Сирийской Арабской Республики – мост, открывающий перспективы для сотрудничества с другими странами», – отметил глава МИД Абхазии Даур Кове.

«Мы сегодня можем говорить о том, что между нашими странами официально установлены дипломатические отношения, и я уверен, что эти отношения будут развиваться не только в политической плоскости, но и во всех других направлениях», – подчеркнул министр.

Заместитель председателя Совета министров, Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валид аль Муаллем поприветствовал делегацию из Абхазии и поздравил с открытием Посольства Республики Абхазия в Сирии.