АСЛАН БЖАНИЯ: ОТКРЫТИЕ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал официальное открытие Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике.

«Открытие Посольства Республики Абхазии в Сирийской Арабской Республике является важным событием во внешнеполитической деятельности нашей страны. Несомненно, это послужит укреплению сотрудничества между нашими странами.

Еще раз от имени народа Абхазии выражаю благодарность Президенту Сирии, господину Башару Аль-Асаду за историческое решение по признанию независимости Республики Абхазия.

Выражаю надежду на скорое личное знакомство и обсуждение дальнейших перспектив взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами».

Об этом сообщает сайт главы государства.