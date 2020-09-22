ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 103 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 247 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 103 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 134 человека, из них 127 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, средней степени тяжести 45, выписано 15 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1868 человек. Выздоровело 655 человек, 15 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.