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Абхазия Информ

ДИРЕКТОРА СУХУМСКИХ ШКОЛ СЧИТАЮТ ОБЪЯВЛЕНИЕ КАРАНТИНА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ

Новости Вторник, 06 октября 2020 20:37
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ДИРЕКТОРА СУХУМСКИХ ШКОЛ СЧИТАЮТ ОБЪЯВЛЕНИЕ КАРАНТИНА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ

Сухум. 6 октября 2020. Абхазия-Информ. Объявление карантина в школах столицы директоры считают нежелательным, поскольку он отразится на качестве образования. К такому мнению пришли сегодня директора сухумских школ на собрании в Управлении образования Администрации г. Сухум, сообщает сайт информационного агентства «Апсадгьыл-инфо».

Встреча прошла по инициативе главы Администрации Сухума Беслана Эшба. Мэр поздравил учителей с их профессиональным праздником. Отметил, что в это сложное время они проводят большую работу и пожелал из первых уст узнать о ситуации в школах в условиях пандемией.

Начальник Управления образования Астанда Таркил сообщила, что ситуация в школах мониторится каждый день. В целях безопасности посещения школ детьми, в этом году Администрация города выделила дополнительные средства для увеличения штатных единиц в школах. Астанда Таркил отметила, что благодаря этому во многих школах удалось укомплектовать первые классы в соответствии с нормами.

Руководители школ отметили, что в общеобразовательных учреждениях соблюдаются все меры предосторожности, но есть родители, которые боятся отпускать детей в школу. По информации директоров школ, больше пропускают старшеклассники.

В основном в сухумских школах больных ковидом детей нет. Были случаи заболевания учащихся или их родителей, но это происходило чаще вне школы. Объявление карантина в школах директора считают нежелательным, поскольку это отразится на качестве образования. Педагоги считают, что последствия карантина могут быть «разрушительными», так как в дальнейшем будет трудно восполнять пробелы в образовании.

Главный специалист Управления образования Марина Аршба также считает, что дети должны ходить в школу, в условиях пандемии они получают жизненный опыт поведения в экстренной ситуации.

Беслан Эшба поблагодарил руководителей школ за проявление высокой ответственности за будущее поколение. Он отметил, что при принятии решений руководство страны будет принимать во внимание мнение педагогов.

«Вы каждый день видите ситуацию. Принимать какие-то решения, без учета вашего мнения, будет неправильно. Вам огромное спасибо за такой подход и отношение к своему труду. Детей надо спасать. Много времени занятия не проводились и сейчас вновь обрывать процесс, с точки зрения образования, нельзя. Нужно дождаться каникул и не закрывать школы, а дальше время покажет. Я буду докладывать президенту и премьер-министру о том, что руководители школ контролируют ситуацию и на сегодняшний день нет острой необходимости закрывать школы», – сказал Беслан Эшба.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 06 октября 2020 20:49

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