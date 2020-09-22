АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От имени всего многонационального народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Как национальный лидер, на протяжении многих лет отстаивающий интересы Российского государства, укрепляющий его международное влияние, Вы снискали уважение и огромный авторитет многих миллионов соотечественников не только в России, но и за ее пределами. Благодаря Вашей внешней и внутренней политике, сегодня Россия свободное и могущественное государство, у которого есть великое прошлое, стабильное настоящее и уверенное будущее.

Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепление региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами, что будет служить прочным фундаментом для будущих поколении наших граждан.

В этот знаменательный день, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания.