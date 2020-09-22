 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭТО УЖЕ СМЕШНО!
октября 06 2020

ЭТО УЖЕ СМЕШНО!

Надежда Венедиктова: Отвечаю лично Наире Амалыиа, которая давно и с придыханием прессует гражданское общество в…
СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ
октября 03 2020
СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ
ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?
сентября 28 2020
ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?

В мире

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Москвы попросили работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников с…
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
сентября 27 2020
АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Новости Среда, 07 октября 2020 11:03
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения. В поздравительном адресе отмечается:

Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени всего многонационального народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Как национальный лидер, на протяжении многих лет отстаивающий интересы Российского государства, укрепляющий его международное влияние, Вы снискали уважение и огромный авторитет многих миллионов соотечественников не только в России, но и за ее пределами. Благодаря Вашей внешней и внутренней политике, сегодня Россия свободное и могущественное государство, у которого есть великое прошлое, стабильное настоящее и уверенное будущее.

Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепление региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами, что будет служить прочным фундаментом для будущих поколении наших граждан.

В этот знаменательный день, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 07 октября 2020 11:12

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДИРЕКТОРА СУХУМСКИХ ШКОЛ СЧИТАЮТ ОБЪЯВЛЕНИЕ КАРАНТИНА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ УСТАНОВЛЕНЫ ЛИЦА ПРИЧАСТНЫЕ К ПОХИЩЕНИЮ ДЖАМАЛА СОСЕЛИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.