УСТАНОВЛЕНЫ ЛИЦА ПРИЧАСТНЫЕ К ПОХИЩЕНИЮ ДЖАМАЛА СОСЕЛИЯ

Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ. Прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело по факту похищения Соселия Джамала Давидовича, 1962 года рождения, имевшего место в с. Речх Ткуарчалского района по п.п. «а», «б», «в» и «ж» ч. 2 ст. 119, (похищение человека группой лиц, с применением насилия, с использованием оружия, из корыстных побуждений), ч.1 ст. 217, (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия) ч. 3 ст. 159 (разбойное нападение) Уголовного кодекса РА.

Согласно материалам уголовного дела – 5 сентября 2020 года в с. Речх Ткуарчалского района группа вооруженных лиц, численностью не менее 5 человек, экипированных в черную одежду и маски, остановили следовавшего на автомобиле BMW уроженца данного села Соселия Джемала, и совместно выехали в направлении с. Аберкыт Галского района. После чего нападавшие, насильственно удерживая Соселия Д.Д., направились к Государственной границе с Республикой Грузия. Автомобиль гражданина Соселия Д.Д. сотрудниками правоохранительных органов обнаружен брошенным на проселочной дороге в с. Алакумхара Галского района. 23 сентября потерпевший Соселия Д. Д. был освобожден и в настоящее время находится по месту своего постоянного жительства на территории РФ.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проводимых в рамках расследования уголовного дела, установлены и объявлены в розыск подозреваемые в совершении данного преступления:

Харчилава Омар Нодариевич 1962 г.р. гражданин Грузии, уроженец с. Дихазурга Галского района Абхазской АССР.

Харчилава Малхази Омарович 1987 г.р. гражданин Грузии, житель с. Хяцха Галского района

Аблотия Бадри Гивиевич 1976 г.р. уроженец с. Чибурхиндж, житель с. Хяцха Галсокго района

Причастность еще двух лиц к совершению данного преступления в настоящее время проверяется, в связи с чем информация по ним не подлежит разглашению в интересах следствия. По имеющейся информации вышеуказанные лица скрываются на территории Республики Грузия.

Об этом сообщает сайт генпрокуратуры Абхазии.