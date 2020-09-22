НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНЫ ИНОМАРКИ С БЕНЗОБАКАМИ-ТАЙНИКАМИ

В ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль марки BMW 5201. При таможенном осмотре иномарки с помощью МИДК, досмотра с привлечением специалистов-кинологов инспекторы таможни нашли необычный тайник. Под бампером и днищем транспортного средства находился бензобак, в котором была вырезана полость, где была спрятана табачная продукция. С боковой стороны в багажном отделении была обнаружена емкость в виде колбы со шлангом. Данная емкость использовалась для заполнения бензина. Демонтировав бампер, таможенники изъяли из бензобака-тайника 78 блоков сигарет с абхазскими акцизными марками (15 600 штук).

Водитель, 26-летний житель г. Сочи, заявил, что о нахождении в транспортном средстве незаконного товара он не знал. Данный автомобиль, по словам мужчины, принадлежит знакомому, который предложил им воспользоваться, пока его собственная машина находится в ремонте.

В этот же день был остановлен автомобиль марки TOYOTA LAND CRUISER. В этом внедорожнике житель Абхазии пытался переместить партию контрабандных сигарет с сокрытием. Было установлено, что бензобак транспортного средства переоборудован под нишу для сокрытия сигарет, а также в конструкцию автомобиля внесены изменения в виде дополнительного бензобака, который прикреплен рядом с заводским баком, в котором находился бензин. После демонтажа бака-дублера было изъято 119 блоков и 8 пачек сигарет (23960 штук).

Гражданин признался, что спрятал сигареты намеренно, так как знал, что табачную продукцию провозить в таком количестве нельзя, но был уверен, что в его автомобиле ничего не найдут.

На следующий день был задержан еще один автомобиль марки Шевроле Кобальт, под управлением 22-летнего жителя Абхазии. В его автомобиле в багажном отделении под ковролином в полости для запасного колеса, которое отсутствовало, инспекторы таможни нашли 50 блоков сигарет (10 000 ) штук.

Всего в автомобилях было спрятано 49 560 штук сигарет. Незаконный товар и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Об этом сообщает сайт Сочинской таможни.