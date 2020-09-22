РУКОВОДСТВО ТПП РА ВСТРЕТИЛОСЬ С ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ СИРИИ Г-ЖОЙ РАНИЕЙ АХМАД

На встрече обсуждались вопросы официальной регистрации представительства ТПП РА в Сирии и объединения в Деловой совет абхазских предпринимателей, желающих развивать торговые отношения с сирийскими бизнесменами.

Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава и вице-президент палаты Астамур Гагулия встретились в Дамаске с замминистра экономики и внешней торговли Сирийской Арабской республики г-жой Рания Худр Ахмад. Встреча проходила в здании Министерства экономики и внешней торговли.

В целях информирования предпринимателей Абхазии, руководство ТПП обратилось к замминистра с просьбой предоставить информацию о процедурах таможенного оформления и имеющихся ограничениях на ввоз товаров на территорию Сирии.

Обсуждались вопросы скорого открытия Торгового дома Абхазии в Дамаске, который будет работать при поддержке Торгово-промышленной палаты РА и ассортимента продукции, которую Абхазия будет поставлять в Сирию.

От имени руководства министерства г-жа Ахмад выразила готовность оказывать ТПП Абхазии всяческую поддержку.

В заключение встречи Тамила Мерцхулава и Астамур Гагулия вручили замминистра памятную монету с изображением Второго Президента РА Сергея Багапш и пригласили посетить Абхазию в любое удобное для нее время.

Во встрече принял участие представитель ТПП РА в Сирии Низар Альджаббан.