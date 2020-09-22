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Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО ТПП РА ВСТРЕТИЛОСЬ С ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ СИРИИ Г-ЖОЙ РАНИЕЙ АХМАД

Новости Среда, 07 октября 2020 12:27
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РУКОВОДСТВО ТПП РА ВСТРЕТИЛОСЬ С ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ СИРИИ Г-ЖОЙ РАНИЕЙ АХМАД

Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава и вице-президент палаты Астамур Гагулия встретились в Дамаске с замминистра экономики и внешней торговли  Сирийской Арабской республики г-жой Рания Худр Ахмад. Встреча проходила в здании Министерства экономики и внешней торговли.

На встрече обсуждались вопросы официальной регистрации представительства ТПП РА в Сирии и объединения в Деловой совет абхазских предпринимателей, желающих развивать торговые отношения с сирийскими бизнесменами. 

В целях информирования предпринимателей Абхазии, руководство ТПП обратилось к замминистра с просьбой предоставить информацию о процедурах таможенного оформления и имеющихся ограничениях на ввоз товаров на территорию Сирии. 

Обсуждались вопросы скорого открытия Торгового дома Абхазии в Дамаске, который будет работать при поддержке Торгово-промышленной палаты РА и ассортимента продукции, которую Абхазия будет поставлять в Сирию. 

От имени руководства министерства г-жа Ахмад выразила готовность оказывать ТПП Абхазии всяческую поддержку. 

В заключение встречи Тамила Мерцхулава и Астамур Гагулия вручили замминистра памятную монету с изображением Второго Президента РА Сергея Багапш и пригласили посетить Абхазию в любое удобное для нее время.

Во встрече принял участие представитель ТПП РА в Сирии Низар Альджаббан. 

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 07 октября 2020 12:57

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