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Абхазия Информ

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСЫ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ ПО МАРШРУТУ «НОВЫЙ РАЙОН – РЫНОК»

Новости Среда, 07 октября 2020 13:18
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В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСЫ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ ПО МАРШРУТУ «НОВЫЙ РАЙОН – РЫНОК»

Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ. 6 и 7 октября маршрутная линия троллейбусов «Новый район – Рынок» не функционирует в связи с соединением линии с  улицы Ардзинба на улицу Абазинская. Об этом сообщил начальник  Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации города Сухум Темур Абгадж.

Как ранее сообщалось, в связи с ремонтом коммуникационных сетей по улице Абазинская, маршрут троллейбусов «Новый район – Рынок» будет проходить по улице Аидгылара с выездом на улицу Ардзинба и далее по нынешнему маршруту по улице Абазинской. Для проведения троллейбусной линии по улице Аидгылара потребуется около месяца, поэтому Администрацией Сухума было принято решение о продлении пути троллейбусов данного маршрута до района Турбазы. Там они будут разворачиваться на улицу Акиртава и далее по линии «Тхубун - Рынок» пойдут до улицы Абазинской и затем по старому маршруту направятся на Новый район.

Такой маршрут будет функционировать до проведения троллейбусной линии по улице Аидгылара.

В течение двух дней Департамент по организации дорожного движения планирует провести необходимые работы для переброски линии с улицы Ардзинба на Абазинскую и для кольцевого разворота троллейбусов на Турбазе.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 07 октября 2020 13:20

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