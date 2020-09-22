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Абхазия Информ

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ

Новости Среда, 07 октября 2020 13:32
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ

Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с вступлением в силу отдельных мер по защите здоровья населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19, согласно Распоряжению президента от 17 сентября 2020 года, сотрудники МВД Абхазии ориентированы на проведение предупредительно-профилактической работы с населением, с целью пресечения скоплений граждан во время праздничных торжеств и иных массовых мероприятий, а так же исполнения установленных требований к деятельности предприятий сферы контактных услуг и движения общественного транспорта. 

В частности, личным составом подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел совместно с уполномоченными органами территориальных администраций, систематически будут проводиться предупредительно-профилактические мероприятия с гражданами и осуществляться контроль за соблюдением введенных ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Это в первую очередь объекты общепита, где установленные схемы рассчитаны на соблюдение социальной дистанции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Проведение свадебных и иных торжественных мероприятий, согласно вступившему в силу с 5 октября текущего года Распоряжению Президента страны, запрещено.

Так же по всей республике силами подразделений УГАИ МВД совместно с отделами Госавтоинспекции ГОРРОВД намечены мероприятия с целью контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом и маршрутными такси.

При исполнении возложенных поручений на сегодня сотрудники милиции ежедневно находятся в зоне повышенного риска, обеспечивая общественный порядок и безопасность наших граждан. Призываем соотечественников объективно и с пониманием гражданской ответственности отнестись к соблюдению всех предписаний уполномоченных органов в условиях существующей эпидемиологической ситуации, что способствует нераспространению коронавирусной инфекции.

Источник: https://www.mvdra.org/publications/11297/

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 07 октября 2020 13:40

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