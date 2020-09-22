В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АБХАЗИИ

В совещании также примут участие представители РУП «Черноморэнерго»: первый заместитель генерального директора – Зураб Багапш, главный инженер – Тимур Кация, начальник оперативно-диспетчерской службы – Гурам Джаджая и директор СУЭС – Тимур Джинджолия.

Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ. 8 октября в Министерстве энергетики РФ под председательством заместителя министра Евгения Грабчака пройдет рабочее совещание по вопросам энергоснабжения Республики Абхазия.

Стороны планируют детально обсудить вопросы поставки электроэнергии из России в Абхазию в период дефицита и результаты технического аудита, проведенного российскими экспертами.

Бесперебойная подача электроэнергии из России будет осуществляться в течение всего периода ремонтных работ деривационного тоннеля.

В этой связи в 2021 году планируется остановка пяти агрегатов Ингур ГЭС.

Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.