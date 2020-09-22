В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АБХАЗИИ
Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ.8 октября в Министерстве энергетики РФ под председательством заместителя министра Евгения Грабчака пройдет рабочее совещание по вопросам энергоснабжения Республики Абхазия.
Абхазскую делегацию возглавит вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
В совещании также примут участие представители РУП «Черноморэнерго»: первый заместитель генерального директора – Зураб Багапш, главный инженер – Тимур Кация, начальник оперативно-диспетчерской службы – Гурам Джаджая и директор СУЭС – Тимур Джинджолия.
Стороны планируют детально обсудить вопросы поставки электроэнергии из России в Абхазию в период дефицита и результаты технического аудита, проведенного российскими экспертами.
Бесперебойная подача электроэнергии из России будет осуществляться в течение всего периода ремонтных работ деривационного тоннеля.
В этой связи в 2021 году планируется остановка пяти агрегатов Ингур ГЭС.
Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.
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