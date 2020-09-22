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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АБХАЗИИ

Новости Среда, 07 октября 2020 14:15
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В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АБХАЗИИ

Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ.8 октября в Министерстве энергетики РФ под председательством заместителя министра Евгения Грабчака пройдет рабочее совещание по вопросам энергоснабжения Республики Абхазия. 

Абхазскую  делегацию возглавит вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. 

В  совещании также примут участие представители РУП «Черноморэнерго»: первый заместитель генерального директора – Зураб Багапш, главный инженер – Тимур Кация, начальник оперативно-диспетчерской службы – Гурам Джаджая и директор СУЭС – Тимур Джинджолия.

Стороны планируют детально обсудить вопросы поставки электроэнергии из России в Абхазию в период дефицита и результаты технического аудита, проведенного российскими экспертами.

Бесперебойная подача электроэнергии из России будет осуществляться в течение всего периода ремонтных работ деривационного тоннеля.

В этой связи в 2021 году планируется остановка пяти агрегатов Ингур ГЭС.

Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 07 октября 2020 14:35

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