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Абхазия Информ

ДАНЕЧКЕ ПАПБА НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ!

Новости Среда, 07 октября 2020 18:04
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ДАНЕЧКЕ ПАПБА НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ!

Дане 5 лет. В мае 2019 года у него обнаружили доброкачественную опухоль позвоночника. В течение того же года были проведены обследования в Москве, Стамбуле, Тбилиси, после чего выявили липофиброматоз шеи и позвонка – редкий вид доброкачественной опухоли, которая представляет собой жировую ткань, распространяющуюся внутри позвоночного канала, растущая агрессивно с 2 по 7 позвонки. 

По результатам последнего обследования с 22 сентября 2020 г. опухоль растет быстро. Для лечения необходимо вывезти ребёнка в Германию.

Семья нуждается в средствах. Необходимая сумма в 300.000 рублей.

Просим помочь, семья осталась без кормильца, он погиб в аварии.

Номер карты 5469400025488029, на имя Виктории Малазония (мама Данечки).

Номер- +79409275068 Сбор средств на лечение Папба Даниила Сергеевича.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 07 октября 2020 18:06

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