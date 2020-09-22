ДАНЕЧКЕ ПАПБА НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ!
Дане 5 лет. В мае 2019 года у него обнаружили доброкачественную опухоль позвоночника. В течение того же года были проведены обследования в Москве, Стамбуле, Тбилиси, после чего выявили липофиброматоз шеи и позвонка – редкий вид доброкачественной опухоли, которая представляет собой жировую ткань, распространяющуюся внутри позвоночного канала, растущая агрессивно с 2 по 7 позвонки.
По результатам последнего обследования с 22 сентября 2020 г. опухоль растет быстро. Для лечения необходимо вывезти ребёнка в Германию.
Семья нуждается в средствах. Необходимая сумма в 300.000 рублей.
Просим помочь, семья осталась без кормильца, он погиб в аварии.
Номер карты 5469400025488029, на имя Виктории Малазония (мама Данечки).
Номер- +79409275068 Сбор средств на лечение Папба Даниила Сергеевича.
Последнее от
- ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ДВУМ ТЫСЯЧАМ
- В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АБХАЗИИ
- ВСТУПИЛИ В СИЛУ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ
- В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСЫ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ ПО МАРШРУТУ «НОВЫЙ РАЙОН – РЫНОК»
- РУКОВОДСТВО ТПП РА ВСТРЕТИЛОСЬ С ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ СИРИИ Г-ЖОЙ РАНИЕЙ АХМАД