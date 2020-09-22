ДАНЕЧКЕ ПАПБА НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ!

Дане 5 лет. В мае 2019 года у него обнаружили доброкачественную опухоль позвоночника. В течение того же года были проведены обследования в Москве, Стамбуле, Тбилиси, после чего выявили липофиброматоз шеи и позвонка – редкий вид доброкачественной опухоли, которая представляет собой жировую ткань, распространяющуюся внутри позвоночного канала, растущая агрессивно с 2 по 7 позвонки.

По результатам последнего обследования с 22 сентября 2020 г. опухоль растет быстро. Для лечения необходимо вывезти ребёнка в Германию.