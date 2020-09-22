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Абхазия Информ

ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ДВУМ ТЫСЯЧАМ

Новости Среда, 07 октября 2020 18:07
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ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ДВУМ ТЫСЯЧАМ

Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки протестировано на наличие коронавирусной инфекции 290 человек, у 108 из них диагноз COVID-19 подтвердился.  

На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 134 пациента, у 110  из них  диагноз  COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 38 пациентов - средней степени тяжести.  После лечения выписано 13 человек. 

5 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент с положительным результатом ПЦР-теста, 1947 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 29 сентября с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью. Несмотря на проводимую терапию, состояние больного ухудшалось, и он был подключен  к аппарату ИВЛ. 5 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1 976 человек. Из них  668  выздоровели, 16 летальных случаев.  

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 07 октября 2020 18:16

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