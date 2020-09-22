ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ДВУМ ТЫСЯЧАМ

За прошедшие сутки протестировано на наличие коронавирусной инфекции 290 человек, у 108 из них диагноз COVID-19 подтвердился.

На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 134 пациента, у 110 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 38 пациентов - средней степени тяжести. После лечения выписано 13 человек.

5 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент с положительным результатом ПЦР-теста, 1947 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 29 сентября с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью. Несмотря на проводимую терапию, состояние больного ухудшалось, и он был подключен к аппарату ИВЛ. 5 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1 976 человек. Из них 668 выздоровели, 16 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.