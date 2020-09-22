АДГУР АРДЗИНБА ВОЗГЛАВИЛ НОВУЮ ОППОЗИЦИОННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «АБХАЗСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

«Мы планируем организовать экспертное мнение по всем основным вопросам госразвития и разработке решения текущих и предстоящих задач, а также создать площадку для решения вопросов национального согласия – объединения народа. Мы будем приглашать к работе опытных и проявивших себя молодых людей с идеями. Для нас важно прийти к всеобщему согласию о пути развития государства. Данная площадка должна стать местом дискуссий, обсуждений и прихода к единому мнению для всех заинтересованных лиц независимо от политических взглядов, социального класса и предпочтений», – подчеркнул Гварамия.

Он сообщил, что накануне презентации, чтобы не ставить под угрозу здоровье людей в период пандемии, в закрытом режиме был проведен учредительный съезд на котором избран высший совет организации и ее председатель Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, кандидат в президенты Абхазии, набравший на выборах в марте 2020 года набрал более 35% голосов избирателей.

Выступивший затем Адгур Ардзинба подчеркнул, что ранее он и его сторонники договорились приостановить политическую деятельность на полгода, чтобы новая власть, без оглядки на политические процессы, сформировала структуру Кабинета министров, презентовала свои планы, программы и идеи.

«К сожалению мы не видим от новой власти никаких программ, а также четкого и ясного видения текущей и среднесрочной ситуаций. Говоря простым языком – мы не понимаем, что делает власть сегодня и что собирается делать завтра. А в текущей ситуации, когда из-за эпидемии обстановка усложняется каждый день, это умножает наши страхи и опасения», – констатировал Ардзинба.

Он сообщил, что перед созданием «Абхазского народного движения» они проконсультировались с рядом общественно-политических организаций, в том числе с ветеранскими, которые на выборах поддержали их команду и получили полную поддержку и понимание.

«Нас поддержал ряд депутатов парламента, местных собраний, члены Общественной палаты, представители научной и творческой интеллигенции, молодежные объединения. Мы продемонстрировали, что нацелены на объединение нашего народа, потому что это очень важно», – подчеркнул Адгур Ардзинба.

Он считает, что необходимо отсечь все амбиции и личные обиды, которые накопились у политических игроков, долгое время находящихся в авангарде абхазской политики. Сегодня нужно думать только о том, как принести пользу абхазскому народу.

«Наше желание, на базе нашей организации создать экспертную площадку, где будут рождаться конкретные идеи и будет не только критика, а реальные предложения – конструктивные и взвешенные. Кроме этого, мы будем заниматься общественной и гуманитарной деятельностью. Безусловно мы – оппозиция, но я не хотел бы сравниваться с той оппозицией, которая была совсем недавно или до этого. Мы не хотим превращаться в оппозицию, которая бегает с рупорами вокруг правительственных зданий, штурмует МВД, перекрывает дороги и др. Мы не будем этого делать, это не нужно нашей стране, это стыдно делать и нас это не украшает», – считает Адгур Ардзинба.

Он подчеркнул, что их организация не будет заниматься пустым критиканством и политиканством. В нее вошли люди энергичные и уже опытные, поэтому они станут действовать в виде законодательных актов проектов.

Отдельно Адгур Ардзинба остановился на пандемии коронавируса. Он считает, что необходимо предпринимать действия на опережение, как это было в марте, когда были введены жесткие ограничения, создан оперштаб, госпиталь и т.д.

«В ближайшие дни мы соберем экспертов по этой теме. Мое мнение – нужно вводить жесткий масочный режим. Надеюсь эксперты дадут более конкретные советы, которые мы доведем до руководства страны и настоятельно порекомендуем их принять эти решения, иначе все это чревато трагическими последствиями», – считает Ардзинба.

Коснулся он и вопроса взаимоотношения с Грузией.

«Идеологическая платформа государства отсутствует. Мы достигли победы, обрели независимость, но надо четко сформулировать, для чего нужно абхазское государство, ради чего мы терпим лишения внутри, к чему мы стремимся и какие у нас цели», – констатировал руководитель «Абхазского народного движения».

Адгур Ардзинба еще раз подчеркнул, что работа организации будет направлена на объединение граждан независимо от их политических взглядов.