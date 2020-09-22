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Абхазия Информ

АДГУР АРДЗИНБА ВОЗГЛАВИЛ НОВУЮ ОППОЗИЦИОННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «АБХАЗСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Новости Среда, 07 октября 2020 20:14
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АДГУР АРДЗИНБА ВОЗГЛАВИЛ НОВУЮ ОППОЗИЦИОННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «АБХАЗСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Сухум. 7 октября 2020. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла презентация новой оппозиционной организации «Абхазское народное движение».

Открывая встречу бывший замминистра просвещения Дмитрий Гварамия отметил, что цели создания организации – защита национальных интересов государства и экспертная оценка текущей ситуации по основным вопросам государственного развития.

«Мы планируем организовать экспертное мнение по всем основным вопросам госразвития и разработке решения текущих и предстоящих задач, а также создать площадку для решения вопросов национального согласия – объединения народа. Мы будем приглашать к работе опытных и проявивших себя молодых людей с идеями. Для нас важно прийти к всеобщему согласию о пути развития государства. Данная  площадка должна стать местом дискуссий, обсуждений и прихода к единому мнению для всех заинтересованных  лиц независимо от политических взглядов, социального класса и предпочтений», – подчеркнул Гварамия.

Он сообщил, что накануне презентации, чтобы не ставить под угрозу здоровье людей в период пандемии, в закрытом режиме был проведен учредительный съезд на котором избран высший совет организации и ее председатель Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, кандидат в президенты Абхазии, набравший на выборах в марте 2020 года набрал более 35% голосов избирателей.

Выступивший затем Адгур Ардзинба подчеркнул, что ранее он и его сторонники договорились приостановить политическую деятельность на полгода, чтобы новая власть, без оглядки на политические процессы, сформировала структуру Кабинета министров, презентовала свои планы, программы и идеи.

«К сожалению мы не видим от новой власти никаких программ, а также четкого и ясного видения текущей и среднесрочной ситуаций. Говоря простым языком – мы не понимаем, что делает власть сегодня и что собирается делать завтра. А в текущей ситуации, когда из-за  эпидемии обстановка усложняется каждый день, это умножает  наши страхи и опасения», – констатировал Ардзинба.

Он сообщил, что перед созданием «Абхазского народного движения» они проконсультировались  с рядом общественно-политических организаций, в том числе с ветеранскими, которые на выборах поддержали их команду и получили полную поддержку и понимание.

«Нас поддержал ряд депутатов парламента, местных собраний,  члены Общественной палаты, представители научной и творческой интеллигенции, молодежные объединения. Мы продемонстрировали, что нацелены на объединение нашего народа, потому что это очень важно», – подчеркнул Адгур Ардзинба.  

Он считает, что необходимо отсечь все амбиции и личные обиды, которые накопились у политических игроков, долгое время находящихся  в авангарде абхазской политики. Сегодня нужно  думать только о том, как принести пользу абхазскому народу.

«Наше желание, на базе нашей организации создать экспертную площадку, где будут рождаться конкретные идеи и будет не только критика, а реальные  предложения – конструктивные и взвешенные. Кроме этого, мы будем заниматься общественной и гуманитарной деятельностью. Безусловно мы – оппозиция, но я не хотел бы сравниваться с той оппозицией, которая была совсем недавно или до этого. Мы не хотим превращаться в оппозицию, которая бегает с рупорами вокруг правительственных зданий, штурмует МВД, перекрывает дороги и др. Мы не будем этого делать, это не нужно нашей стране, это стыдно делать и нас это не украшает», – считает Адгур Ардзинба.

Он подчеркнул, что их организация не будет заниматься пустым критиканством и политиканством. В нее вошли люди энергичные и уже опытные, поэтому они станут действовать в виде законодательных актов проектов.

Отдельно Адгур Ардзинба остановился на пандемии коронавируса. Он считает, что необходимо предпринимать действия на опережение, как это было в марте, когда были введены  жесткие ограничения, создан оперштаб, госпиталь и т.д.

«В ближайшие дни мы соберем экспертов по этой теме. Мое мнение – нужно вводить жесткий масочный режим. Надеюсь эксперты дадут более конкретные советы, которые мы доведем  до руководства страны и настоятельно порекомендуем их принять эти решения, иначе все это чревато трагическими последствиями», – считает Ардзинба.

Коснулся он и вопроса взаимоотношения с Грузией.

«Идеологическая платформа государства отсутствует. Мы достигли победы, обрели независимость, но надо четко сформулировать,  для чего нужно абхазское государство, ради чего мы терпим лишения внутри, к чему мы стремимся и какие у нас цели», – констатировал руководитель «Абхазского народного движения».  

Адгур Ардзинба еще раз подчеркнул, что работа организации будет направлена на объединение граждан независимо от их политических взглядов.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 07 октября 2020 20:24

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