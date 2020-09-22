ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРИЗВАЛИ ГОРОЖАН СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ И СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

«Обращаемся к вам в связи с тем, что число заболевших увеличивается, несмотря на предпринимаемые властями меры. К сожалению, многие игнорируют введённые ограничения, хотя давно стало понятно: надо соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать заражения вирусом.

Сухум. 8 октября 2020.Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания выступили с обращением, в котором призывают горожан соблюдать предписания и рекомендации по предотвращению распространения коронавируса.

Общее число выявленных заболевших составляет без малого две тысячи человек! Мы уверены, что в наших с вами силах поставить заслон распространению вируса. Призываем вас отнестись к ситуации серьезно!» - говорится в обращении депутатов Собрания.

Депутаты сухумского собрания призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также отказаться от мест большого скопления людей.

«Проявим особое внимание к старшим, людям пожилого возраста. Даже не чувствуя симптомов болезни дети и внуки могут быть носителями вируса, опасного для них.. Каждый из нас должен помнить о своей личной ответственности за свою семью, родню, друзей, соседей. Берегите себя и своих близких!» - подчеркивается в обращении Сухумского собрания.