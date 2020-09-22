В ЛАБОРАТОРИИ СЭС МИНЗДРАВА АБХАЗИИ ОБУЧАЮТ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ-ЛАБОРАНТОВ

Специалисты из Ставропольского противочумного института оказывают абхазским медикам практическую помощь. Они обучают тех специалистов, которые были трудоустроены благодаря 11 штатным единицам, выделенным распоряжением президента Аслана Бжания, для исследования молекулярной диагностики.

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. В лаборатории СЭС Минздрава Абхазии в эти дни работают специалисты из Ставропольского противочумного института, которые обучают новых сотрудников-лаборантов станции. Об этом в интервью абхазскому телевидению рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Речь идет о ПЦР диагностике, которая на 100% подтверждает наличие коронавирусно инфекции.

Людмила Скорик сообщила, по штатному расписанию согласовано 8 специалистов, которые будут осуществлять диагностику и 3 специалиста техперсонал, которые будет работать санитарками, дезинфекторами по утилизации биологически опасного мусора.

Главный санитарный врач Абхазии уточнила, что обучение происходит в прямо на рабочем месте в СЭС Минздрава. Однако обучение происходит только после осуществления необходимого объема тестирования людей на ковид.

Лаборатория СЭС должна сделать 250 исследований, это делается специалистами, а потом происходит обучение других лаборантов, которые будут приняты на работу.