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Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Новости Четверг, 08 октября 2020 13:41
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В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Распоряжением главы Администрации Гагрского района Абхазии Юрия Хагуш из-за ухудшения эпидемобстановки в районе запрещены массовые мероприятия. (Полный текст Распоряжения размещен на сайте   Gagra.biz)

В документе говорится о приостановке деятельности свадебных залов и помещений для других массовых церемоний.

Отделу экономики и потребительского рынка Администрации Гагрского района совместно с районным управлением внутренних дел (РУВД) поручено обеспечить соблюдения обязательных требований по расстановке столов в объектах общественного питания, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра и использованием обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.

Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков, вменяется проводить ежедневно профилактическую дезинфекцию территорий, а продавцам объектов торговли соблюдать нормы эпидемобстановки, с использованием средства индивидуальной защиты.

В Гагрском районе также приостанавливаются все спортивно-массовые мероприятия в закрытых залах.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 08 октября 2020 13:43

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