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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ РУП «АБХАЗМЕД»

Новости Четверг, 08 октября 2020 14:43
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ РУП «АБХАЗМЕД»

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания посетил сегодня республиканские унитарное предприятие Министерства сельского хозяйства «Абхазмед» в селе Кындыг Очамчырского района.

Главу государства сопровождали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и глава Администрации Очамчырского района Станислав Амичба. Президент ознакомился с техническим состоянием предприятия, условиями хранения сырья и готовой продукции.

Директор РУП «Абхазмед» Даур Тугуш рассказал о проблеме с реализацией медовой продукции. На заводе по фасовке мёда простаивает несколько тонн неочищенного сырья, часть которого уже испортилось.

В настоящее время предприятие не функционирует из-за проблем с реализацией и, самое главное, из-за отсутствия понимания между предприятием и поставщиками меда – пчеловодов не устраивает цена, по которой завод готов принять у них продукцию.

Аслан Бжания заострил внимание на том, что абхазский мёд имеет все предпосылки для того чтобы быть конкурентоспособным.

Президент предложил руководству завода найти решение, которое бы обеспечило рентабельность предприятия, на создание которого было потрачено немало средств. Сегодня же Глава государства провел встречу с представителями сообщества пчеловодов Абхазии, на котором обсудили проблемы отрасли.

Встреча проходила с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 08 октября 2020 14:45

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