РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ПО УЛИЦЕ ДЖОНУА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Второй день ведутся ремонтные работы канализационного коллектора по улице Джонуа в Сухуме. Они были начаты накануне – 7 октября и продолжались до поздней ночи, но специалисты не смогли их завершить.
В связи с ремонтом, более суток жители Старого посёлка, улиц Эшба и Адыгейская, районов вокзала, ВИЭМа, рынка и центра города оставались без воды.
Учитывая сложность ситуации, специалисты пустили воду по временной схеме.
Капитальный ремонт канализационного коллектора по улице Джонуа проводится по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.
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