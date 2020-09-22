РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ПО УЛИЦЕ ДЖОНУА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Второй день ведутся ремонтные работы канализационного коллектора по улице Джонуа в Сухуме. Они были начаты накануне – 7 октября и продолжались до поздней ночи, но специалисты не смогли их завершить.

В связи с ремонтом, более суток жители Старого посёлка, улиц Эшба и Адыгейская, районов вокзала, ВИЭМа, рынка и центра города оставались без воды.