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Абхазия Информ

РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ПО УЛИЦЕ ДЖОНУА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новости Четверг, 08 октября 2020 15:04
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РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ПО УЛИЦЕ ДЖОНУА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Второй день ведутся ремонтные работы канализационного коллектора по улице Джонуа в Сухуме. Они были начаты накануне – 7 октября и продолжались до поздней ночи, но специалисты не смогли их завершить.

В связи с ремонтом, более суток жители Старого посёлка, улиц Эшба и Адыгейская, районов вокзала, ВИЭМа, рынка и центра города оставались без воды.

Учитывая сложность ситуации, специалисты пустили воду по временной схеме.

Капитальный ремонт канализационного коллектора по улице Джонуа проводится по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 08 октября 2020 15:18

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