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Абхазия Информ

ПЦР-ТЕСТЫ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Новости Четверг, 08 октября 2020 15:15
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ПЦР-ТЕСТЫ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. В Инфекционной больнице города Сухум с 5 октября ПЦР-тесты на коворонавирус принимаются по предварительной записи.

Записаться в очередь могут граждане, у которых есть направление участкового или лечащего врача.

В день Инфекционная больница принимает не более 20 анализов. Запись ведется с 9 до 11 часов. 

По словам начальника Управления здравоохранения Администрации г. Сухум Ирмы Воуба, тесты на коронавирус в Инфекционной больнице сдают не только сухумцы, но и жители всех районов и городов Абхазии.

Она сообщила, что уже выстроилась очередь на 10 октября.

ПЦР-тесты в Инфекционной больнице принимаются бесплатно.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 08 октября 2020 15:18

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