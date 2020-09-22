ПЦР-ТЕСТЫ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Записаться в очередь могут граждане, у которых есть направление участкового или лечащего врача.

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. В Инфекционной больнице города Сухум с 5 октября ПЦР-тесты на коворонавирус принимаются по предварительной записи.

В день Инфекционная больница принимает не более 20 анализов. Запись ведется с 9 до 11 часов.

По словам начальника Управления здравоохранения Администрации г. Сухум Ирмы Воуба, тесты на коронавирус в Инфекционной больнице сдают не только сухумцы, но и жители всех районов и городов Абхазии.

Она сообщила, что уже выстроилась очередь на 10 октября.

ПЦР-тесты в Инфекционной больнице принимаются бесплатно.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.