ПАНТЕОН В СУХУМЕ ПРИВОДИТСЯ В ПОРЯДОК

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. По поручению главы столичной Администрации Беслана Эшба, два дня назад департамент по благоустройству приступил к работе по очистке территории вокруг и внутри самого пантеона.

Для этого применили и спецтехнику. За это время удалось немного расчистить дорогу к пантеону. По предварительным расчетам, работы затянутся на неделю.