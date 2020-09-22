ПАНТЕОН В СУХУМЕ ПРИВОДИТСЯ В ПОРЯДОК
Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. По поручению главы столичной Администрации Беслана Эшба, два дня назад департамент по благоустройству приступил к работе по очистке территории вокруг и внутри самого пантеона.
Для этого применили и спецтехнику. За это время удалось немного расчистить дорогу к пантеону. По предварительным расчетам, работы затянутся на неделю.
Пантеон писателей, общественных деятелей и деятелей культуры Абхазии расположен на одном из склонов Сухумской горы. Несколько лет здесь не проводилось никаких работ, в результате чего все заросло травой и ветвями деревьев.
Вокруг пантеона также собралось большое количество бытового мусора, который остается от посетителей горы.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.