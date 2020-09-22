ЗАММИНИСТРА МИД ИРАКЛИЙ ТУЖБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ THE HALO TRUST
Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба принял представителей The HALO Trust в составе Регионального менеджера по Кавказу и Балканам Смарта Николаса и программного менеджера в Абхазии Эсмета Заде.
В ходе встречи обсуждались текущие проекты организации, в частности ход реализации проекта по разминированию в селе Приморское, планируемые проекты, связанные с восстановлением инфраструктуры в сельских районах Абхазии, а также проекты, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Ираклий Тужба отметил важность осуществляемой организацией The HALO Trust деятельности, а также акцентировал внимание на необходимости продолжения проектов, нацеленных на борьбу с коронавирусом COVID-19, который продолжает распространяться по всему миру и наносит значительный ущерб безопасности и здоровью граждан.
Представители The HALO Trust также отметили, что помимо основной деятельности организации, направленной на разминирование, ее представители продолжат участвовать в проектах по предотвращению распространения вируса COVID-19.
Об этом сообщает сайт МДД Абхазии.