ЗАММИНИСТРА МИД ИРАКЛИЙ ТУЖБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ THE HALO TRUST

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба принял представителей The HALO Trust в составе Регионального менеджера по Кавказу и Балканам Смарта Николаса и программного менеджера в Абхазии Эсмета Заде.

В ходе встречи обсуждались текущие проекты организации, в частности ход реализации проекта по разминированию в селе Приморское, планируемые проекты, связанные с восстановлением инфраструктуры в сельских районах Абхазии, а также проекты, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.