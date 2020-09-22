БЕСЛАН ЭШБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ С РЕМОНТОМ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ПО УЛИЦЕ ДЖОНУА

Мэр Сухума Беслан Эшба отметил, что в связи с ремонтом канализационного коллектора по улице Джонуа, ситуация непростая. Он поручил всем службам города - Водоканалу, дорожным ремонтно-строительным бригадам, коммунальному хозяйству, оказывать всяческое содействие ООО «Астория-Аквасервис», которое проводит работы на объекте по линии Инвестпрограммы.

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, посвященное ситуации с ремонтом канализационного коллектора на углу улиц Джонуа и Лакоба. Работы на этом участке начались утром 7 октября и длились беспрерывно до 6 утра 8 октября.

«Мы все готовы оказать содействие для того, чтобы быстрей локализовать проблему. Вчера весь день не смогли подать воду, сегодня она подана, можно сказать, частично, в аварийном режиме, потому что не вся система задействована, и канализационная часть в том числе», - сказал Беслан Эшба.

Начальник УКС Тимур Агрба проинформировал, что работы были приостановлены только к шести утра, когда пошел первый троллейбус. Он просил остановить движение транспорта, чтобы у подрядной организации была возможность продолжить работы в полном объеме.

Представители «Астория-Аквасервис» также просили приостановить движение транспорта по улице Лакоба, в том числе и троллейбусов, чтобы можно было продолжить работы, не боясь того, что может произойти ЧП. Такая опасность существовала. На котловане глубиной 6 метров вода под утро поднялась до уровня 5 метров. Была опасность обвала дороги.

По поручению мэра движение троллейбусов движение по улице Лакоба было остановлено к 11:15, а для троллейбусов к 12 часам.

Беслан Эшба поручил всем специальным службам оперативно докладывать ему о ситуации.

После остановки движения транспорта по улице Лакоба, специалисты «Астория-Аквасервис» перекачали воду с котлована и начали работы в нижней его части.

По Инвестпрограмме по улице Джонуа до конца года будут заменены все канализационные и водопроводные линии.