БЕСЛАН ЭШБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ С РЕМОНТОМ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ПО УЛИЦЕ ДЖОНУА
Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, посвященное ситуации с ремонтом канализационного коллектора на углу улиц Джонуа и Лакоба. Работы на этом участке начались утром 7 октября и длились беспрерывно до 6 утра 8 октября.
Мэр Сухума Беслан Эшба отметил, что в связи с ремонтом канализационного коллектора по улице Джонуа, ситуация непростая. Он поручил всем службам города - Водоканалу, дорожным ремонтно-строительным бригадам, коммунальному хозяйству, оказывать всяческое содействие ООО «Астория-Аквасервис», которое проводит работы на объекте по линии Инвестпрограммы.
«Мы все готовы оказать содействие для того, чтобы быстрей локализовать проблему. Вчера весь день не смогли подать воду, сегодня она подана, можно сказать, частично, в аварийном режиме, потому что не вся система задействована, и канализационная часть в том числе», - сказал Беслан Эшба.
Начальник УКС Тимур Агрба проинформировал, что работы были приостановлены только к шести утра, когда пошел первый троллейбус. Он просил остановить движение транспорта, чтобы у подрядной организации была возможность продолжить работы в полном объеме.
Представители «Астория-Аквасервис» также просили приостановить движение транспорта по улице Лакоба, в том числе и троллейбусов, чтобы можно было продолжить работы, не боясь того, что может произойти ЧП. Такая опасность существовала. На котловане глубиной 6 метров вода под утро поднялась до уровня 5 метров. Была опасность обвала дороги.
По поручению мэра движение троллейбусов движение по улице Лакоба было остановлено к 11:15, а для троллейбусов к 12 часам.
Беслан Эшба поручил всем специальным службам оперативно докладывать ему о ситуации.
После остановки движения транспорта по улице Лакоба, специалисты «Астория-Аквасервис» перекачали воду с котлована и начали работы в нижней его части.
По Инвестпрограмме по улице Джонуа до конца года будут заменены все канализационные и водопроводные линии.